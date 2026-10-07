Vecinas aterrorizadas por el regreso de un violador en serie al pueblo: "Viene a mi bar. Tenemos miedo de que vuelvas a hacerlo"
Dos nuevas condenas al 'violador del portal' de Valencia que pide ayuda psicológica porque, de quedar en libertad "lo volvería a hacer"
El regreso a Sant Celoni de un antiguo vecino mantiene en vilo a este municipio. Se trata de un violador en serie que, aunque no estaría rehabilitado, ha cumplido la condena y no puede continuar en prisión.
Este hombre salió de la cárcel hace un año y medio y no consta que haya vuelto a atacar a una mujer durante ese tiempo, pero los profesionales consideran que es un agresor sexual con riesgo extremo de reincidencia. Condenado por agredir sexualmente a nueve mujeres, esta es la tercera vez que sale de prisión.
'Vamos a ver' ha hablado en directo con Sonia Suárez, vecina de este municipio, que no esconde su miedo hacia este hombre: "La vi hace como dos fines de semana. Sé que es él por las fotos y venía aquí a tomar café. Era cliente de este bar", nos ha contado.
Sonia, vecina del pueblo: "Imagino que se están haciendo más cursos de defensa policial por si alguien tiene que defenderse"
Sonia ha continuado explicando que se han apuntado a cursos de defensa personal: "Imagino que ahora se están haciendo más por si alguien tiene que defenderse".
"No hemos visto mas vigilancia. Le hemos visto en el coche y hasta ir a comprar. Va tan tranquilo por el pueblo", ha explicado sobre la falta de seguridad que sienten ante el regreso de este violador.