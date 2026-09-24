Sobre Iván C. V. pesan un total de cinco condenas por otras agresiones sexuales en las calles de Valencia

La policía detiene al presunto autor de varias agresiones sexuales en portales de edificios de Valencia

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Iván C. V., conocido como el ‘violador del portal’ y considerado uno de los depredadores sexuales más peligrosos en la Comunitat Valenciana, acaba de ser condenado a otros 16 años y nueve meses de prisión por dos agresiones sexuales cometidas en 2025. Durante el juicio en la Audiencia Provincial de Valencia ha admitido nuevamente su responsabilidad y ha insistido ante el tribunal en su arrepentimiento y en la necesidad de recibir tratamiento psicológico porque de ser puesto en libertad sin recibir ayuda, “lo volvería a hacer”, aseguró.

“Lo volvería a hacer”

Según informa el diario SUR, la nueva condena del tribunal valenciano juzgaba dos agresiones sexuales, una consumada y otra en grado de tentativa ocurridas el 18 y el 20 de marzo de 2025. Con esta sentencia, las penas que acumula superan ya los 42 años de cárcel, si bien el tiempo efectivo de cumplimiento será de 20 años.

Durante la vista judicial, el condenado se mostró arrepentido y reclamó ayuda profesional para evitar reincidir cuando recupere la libertad. “Quiero tratarme, necesito ayuda profesional y saber que no voy a volver a violar cuando salga de prisión”, afirmó ante la Audiencia Provincial de Valencia.

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Desde su detención, el 14 de abril de 2025, ha mantenido una actitud de colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia. Además de reconocer los hechos, ha aceptado las condenas derivadas de los distintos procedimientos judiciales abiertos contra él. Según testimonios recogidos por el citado medio malagueño, es consciente de que necesita tratamiento especializado y llegó a admitir que, si fuese puesto en libertad sin recibir ayuda, “lo volvería a hacer”.

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La sentencia ahora dictada lo condena por dos delitos de agresión sexual, uno de ellos en grado de tentativa, así como por robo con violencia y por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, al haber grabado una de las agresiones con su teléfono móvil sin consentimiento de la víctima. También deberá indemnizar a las afectadas por los daños morales y las lesiones sufridas.

Chicas jóvenes que volvían a sus casas

De acuerdo con los hechos probados, Iván C. V. actuaba de madrugada y seleccionaba principalmente a chicas jóvenes y mujeres que regresaban solas a sus domicilios. Su modus operandi consistía en acecharlas cuando accedían al portal de su edificio o utilizaban el ascensor. Con frecuencia ocultaba su rostro para dificultar su identificación y aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas en espacios cerrados y con escasas posibilidades de recibir ayuda inmediata.

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Una de las agresiones por las que ha sido condenado ocurrió el 18 de marzo de 2025. Según reconoció, abordó a una mujer en el portal de su vivienda, la amenazó y la obligó a realizarle una felación, llegando incluso a grabar la agresión. Dos días después intentó atacar a otra joven en circunstancias similares, aunque la víctima logró defenderse y escapar.

El condenado ha atribuido parte de su conducta a problemas personales y psicológicos. En procedimientos anteriores llegó a reconocer que “sabía que lo que hacía estaba mal”, aunque aseguró que no lograba detenerse. También manifestó que la estancia en prisión le ha permitido tomar conciencia de la gravedad de sus actos.

Hasta la fecha, además de esta última condena, ya ha sido sentenciado por otras cinco agresiones sexuales juzgadas con anterioridad. Entre ellas figuran una violación cometida en Halloween de 2021, otra agresión sexual con acceso carnal perpetrada en enero de 2024 y varios ataques cometidos entre 2024 y 2025.

Su detención se produjo el 14 de abril de 2025 tras una ardua investigación de agentes de la UFAM que permitió que miembros de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional lo reconociesen por la calle procediendo a su identificación y arresto.