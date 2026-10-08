Ángel Víctor Torres reconoce a los ceutíes que en su ciudad se quedaron más de 20.000 inmigrantes

Malena Guerra 08 OCT 2026 - 22:09h.

Los ceutíes han vuelto a manifestarse hoy para recordar que la situación en la ciudad sigue siendo excepcional 10 semanas después

Ceuta mantiene filiados a 2.827 menores extranjeros, un 9.650 % más de su capacidad ordinaria de acogida

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Los ceutíes han vuelto a manifestarse hoy para recordar que la situación en la ciudad sigue siendo excepcional 10 semanas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Aunque en los últimos días las playas han recuperado su imagen habitual, aún quedan miles de personas que vagan por las calles a pesar de la marcha voluntaria de muchos de ellos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha detallado este jueves que 10.513 personas han retornado a Marruecos y otras 513 han sido expulsadas, lo que supone un incremento de 2.783 salidas respecto al pasado 29 de septiembre.

Torres reconoce a los ceutíes que en la ciudad se quedaron más de 20.000 inmigrantes

El ministro ha destacado que se trata de la semana con mayor número de retornos desde el comienzo de los operativos., pero también ante los ceutíes ha dejado claro que se quedaron en la ciudad más de 20.000. Torres ha reconocido que aún siguen en Ceuta personas que entraron irregularmente durante la crisis del 30 y 31 de julio y que se encuentran dispersas por montes, viviendas y distintas barriadas de la ciudad.

"Ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del Gobierno de España es que todo aflore", ha afirmado Torres, quien ha anunciado que continuarán las actuaciones policiales, siguiendo criterios de discreción y seguridad para evitar que los migrantes abandonen los lugares antes de la llegada de los agentes.

La limpieza de la playa del Trampolín no es un consuelo para nadie: "Están en otros lados"

La limpieza de la playa del Trampolín no es un consuelo para nadie, porque solo ha provocado de se tengan que buscar a inmigrantes por las calles. Gran parte de ellos se refugian en pisos patera o siguen demabulando, pero ahora por los barrios. El desalojo de la playa del Trampolín, desarrollado entre el domingo y el lunes es una actuación que permitió el regreso a Marruecos de 1.813 personas hasta la mañana del martes. Torres ha destacado que el dispositivo concluyó sin incidentes de seguridad y que se ha cumplido anticipadamente el compromiso de despejar este asentamiento antes del 15 de octubre.

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El ministro ha rechazado que se estén realizando redadas y ha explicado que las personas trasladadas durante los operativos son conducidas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde pueden someterse al procedimiento de identificación y triaje o regresar voluntariamente a Marruecos. Según ha señalado, muchos optan por retornar para evitar la incoación de un expediente de devolución.

En cuanto a los recursos de acogida, Torres ha destacado que el Gobierno ha pasado de disponer de dos instalaciones con unas 2.000 plazas el 24 de agosto a contar actualmente con diez recursos y más de 7.000 plazas. También ha informado de que se han realizado 4.039 triajes a adultos, 819 más que la semana anterior, mientras que Caballería ha sido acondicionado para acoger hasta 540 mujeres y menores acompañados.

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Además ha confirmado que todas las instalaciones temporales serán desmontadas cuando finalice la emergencia migratoria, descartando que los espacios habilitados en el puerto o Caballería terminen convirtiéndose en centros permanentes de acogida.

Respecto a los menores, ha informado de que actualmente hay 2.827 acogidos en el sistema de protección autonómico. Hasta el momento se han realizado 200 triajes, se han remitido a Marruecos 24 expedientes de reagrupación familiar y 86 menores han sido reagrupados en la península, mientras que otros 173 han sido reubicados en distintas comunidades autónomas.

Torres ha recordado que ninguno de los más de 11.000 retornos y expulsiones corresponde a menores de edad. En el ámbito sanitario, ha señalado que 4.400 personas han sido vacunadas y que, de las 212 camas hospitalarias disponibles, 93 están ocupadas, trece de ellas por migrantes. También ha confirmado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros una ayuda de 45 millones de euros para compensar gastos extraordinarios de Ceuta y que ya se han iniciado los pagos de 800 de las 1.700 solicitudes de ayudas presentadas dentro de un paquete global de 309 millones.

El ministro ha negado este jueves que el Ejecutivo ocultara un informe de la Delegación del Gobierno en Ceuta el 24 de julio, seis días antes de la crisis migratoria, que alertaba de que era "altamente probable" que se produjeran intentos de "entrada masiva" en la ciudad autónoma.