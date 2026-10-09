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Pedro Sánchez asegura que no va a haber más desahucios en lo que queda de legislatura, pero Rosario, una mujer de 75 años con una discapacidad del 38%, va a ser desahuciada.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Rosario, que ha permanecido de espaldas durante miedo por miedo a la estigmatización que suponen os desahucios.

La que si que ha dado la cara y ha hablado más tranquilamente con nosotros ha sido Ana Abril, amiga de Rosario, que nos ha contado la complicada situación que atraviesa esta mujer.

Ana Abril, amiga de Rosario: "Lleva en el barrio desde que nació y más de 40 años en esa vivienda"

"Lleva en el barrio desde que nació y más de 40 años en esa vivienda de la que la quieren desahuciar. Rosario no era consciente de que su hijo no pagaba la hipoteca y eso llevó a la compra del piso por parte del banco, que luego se lo vendió al gran propietario que inició este proceso", nos ha explicado Ana.

Aunque aún no hay una fecha exacta para que se produzca este desahucio, lo que sí que saben es que se producirá muy pronto.

"Estoy mal, con los nervios disparados. Cualquier persona estaría como yo. Me están apoyando mi amiga y mi abogado", nos ha contado Rosario en directo.