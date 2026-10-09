Pedro Sánchez no descarta conceder el indulto al exfiscal general del Estado antes de la elecciones del 29N

Pedro Sánchez reclama que el Parlamento se parezca más al sentir de la ciudadanía y el PP le responde que "a quien no se parece es a ti"

El Supremo dice no a indultar a García Ortiz, pero la decisión está en manos del Gobierno

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta que el Consejo de Ministros apruebe el indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"No lo descarto"

"No lo descarto", ha respondido Sánchez en una entrevista en elDiario.es, al ser preguntado por la posibilidad de indultar a García Ortiz, condenado hace un año por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha señalado que el Gobierno está estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para ver la "factibilidad" de poder aprobarlas "bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de poder ejecutivo".

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El Tribunal Supremo inhabilitó a García Ortiz por un periodo de dos años para el cargo de fiscal general por haber revelado secretos en relación a la pareja de la presidenta madrileña.

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"Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle"

Sánchez también se ha referido en esta entrevista a lo que a su juicio es una falta de representatividad del Parlamento frente al sentir popular. Un comentario que ha sido rápidamente contestado del el Partido Popular.

En el Diario.es, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, ha asegurado que rechaza la politización por la muerte de Maricarmen, pero recalca que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos".

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"Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor", afirma Sánchez en la entrevista publicada este viernes, en la que defiende el minuto de silencio convocado en memoria de la anciana, cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda.

El candidato socialista subraya que "España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha" y reitera que "si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda".

"La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos", subraya el presidente del Gobierno.

Sánchez expresa además su preocupación por una injerencia extranjera en las elecciones generales del 29 de noviembre "y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales" y rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo. "Este bulo, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones", ha asegurado.

La respuesta a estas declaraciones, ha venido de la mano de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz que ha asegurado que "el Parlamento se parece a la calle" y ha añadido: "A quien no se parece es a ti".

Para Muñoz "quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito la dirigente popular.