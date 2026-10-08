Tezanos respalda el decreto de vivienda del Gobierno en su CIS y critica a Felipe González

La vivienda preocupa al 86,9%, pero solo un 32,7% considera que paga por encima del mercado en su alquiler.

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La vivienda se ha convertido en la mayor preocupación de los españoles. Y así lo refleja también un informe del CIS que se ha publicado hoy. Desde hace casi 2 años de forma ininterrumpida, la vivienda es lo que más preocupa a los españoles. En esta nueva consulta, el CIS pregunta por las posibles soluciones justo en plena vorágine por el caso Maricarmen y los decretos de vivienda. De hecho, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado que los resultados del CIS reflejan un respaldo mayoritario a las medidas impulsadas por el Gobierno para aumentar la oferta de vivienda pública y combatir la especulación.

El 91,4% de los españoles considera que las administraciones públicas deberían construir más vivienda pública que en la actualidad, mientras que el 76,3% cree que el Estado debe intervenir en el mercado de la vivienda "tanto como sea necesario" para garantizar el acceso de todos a una vivienda, según el Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves.

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Asimismo, el 79% considera que en la política de vivienda debe priorizarse el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, frente al 13,5% que cree que debe priorizarse la vivienda como bien de mercado.

Entre las medidas concretas, el 75,6% se muestra a favor de limitar los pisos turísticos, mientras que el 70,6% respalda congelar los precios del alquiler durante dos años. Además, el 72% apoya subir los impuestos a los grandes tenedores, aquellos con diez viviendas o más.

La creación de una empresa pública estatal de vivienda cuenta con el respaldo del 76,3% de los encuestados y el 83,1% apoya recuperar viviendas públicas vendidas a empresas.

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La medida que obtiene un mayor apoyo es la rebaja de impuestos en la compra de la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los encuestados.

Además, el 49,9% está a favor de expropiar suelo para construir vivienda pública, mientras que el 40% apoya expropiar viviendas vacías.

La vivienda preocupa al 86,9% y solo un 32,7% considera que paga por encima del mercado en su alquiler

Por otro lado, el 86,9% de los encuestados asegura que la situación de la vivienda le preocupa "mucho" o "bastante". Además, el 41,5% afirma que la situación de la vivienda le ha perjudicado personalmente, mientras que un 4,4% considera que se ha beneficiado de ella.

En cuanto al régimen de tenencia, el 55% de los encuestados vive en una vivienda en propiedad, frente al 24,1% que reside de alquiler y el 20% que vive en una vivienda cedida gratuitamente o sin pagar alquiler. Entre quienes son propietarios, el 54% asegura haber terminado de pagar su vivienda.

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Entre los inquilinos, el 32,7% considera que paga un alquiler por encima del precio de mercado, frente al 39% que cree que paga un precio acorde al mercado y el 23,6% que señala que paga por debajo de ese precio.

El 80,6% de los encuestados no tiene previsto comprar una vivienda en los próximos dos años

El 80,6% de los encuestados no tiene previsto comprar una vivienda en los próximos dos años, frente al 18,4% que sí contempla hacerlo. Entre quienes tienen intención de comprar, el 63,5% prevé hacerlo junto a otra persona y el 36% por su cuenta, mientras que el 11,3% espera recibir ayuda económica de su familia y un 5,4% prevé contar con apoyo de alguna Administración.

Entre quienes prefieren vivir en una vivienda en propiedad, pero no tienen previsto comprar en los próximos dos años, el principal obstáculo es la falta de dinero para afrontar la entrada, señalado por el 80,7%. Asimismo, el 71,3% apunta a que no tiene ingresos suficientes para afrontar las cuotas.

Para los que tienen intención de comprar una vivienda en los próximos dos años, el 22,4% ha solicitado o contempla solicitar una vivienda protegida. Entre quienes no la han contemplado, las principales razones son no cumplir los requisitos (58,4%), y considerar que no existe suficiente oferta (58%). Por otro lado, entre las personas que actualmente viven con familiares o comparten vivienda, el 37,3% tiene intención de hacerlo de forma independiente durante los próximos doce meses, mientras que el 60,5% no contempla trasladarse.

Sobre quienes sí prevén independizarse, el 49,5% optaría por alquilar una vivienda, el 26,2% por comprarla y el 15% por compartir piso o alquilar una habitación. Asimismo, para quienes no tienen previsto mudarse las principales dificultades son el precio de compra, señalado por el 85,6%, y el precio de los alquileres, apuntado por el 84,9%. Además, el 77% afirma no disponer de dinero suficiente para afrontar la entrada o fianza.

El precio que pagarían por una vivienda nueva: no más de 197.655 euros

Sobre la compra, quienes tienen previsto comprar una vivienda en los próximos dos años, el precio máximo que estarían dispuestos a pagar se sitúa de media en 197.655,60 euros. Además, el 52% busca una vivienda de tres dormitorios, frente al 31,8% que optaría por una de dos habitaciones.

La superficie mínima media que consideran necesaria alcanza los 89,66 metros cuadrados, con un 35,1% que busca viviendas de entre 61 y 80 metros cuadrados y un 27,4% que optaría por entre 81 y 100 metros cuadrados.

En este grupo, el 85,4% señala que la vivienda que pretende adquirir sería su residencia habitual, mientras que un 5,8% la destinaría a una segunda residencia y un 4,1%, a alquiler de larga duración.

Por otro lado, las personas que pagan alquiler, hipoteca u otros gastos por su vivienda destinan una media de 629,05 euros al mes a este concepto. El 20,4% paga entre 700 y 999 euros mensuales, mientras que un 13,7% abona entre 500 y 599 euros y un 11,8%, entre 600 y 699 euros. En los municipios de más de 500.000 habitantes, el porcentaje de personas que paga entre 1.000 y 1.499 euros mensuales se eleva al 13,1%.

El 18,5% recibe ayuda de familiares para pagar el alquiler

En cuanto a las situaciones relacionadas con la vivienda experimentadas en los últimos cinco años, el 24,2% asegura haber vivido en una vivienda con frío o calor extremo, mientras que el 18,5% ha recibido ayuda económica de su familia para pagar. Además, el 14,7% ha tenido que mudarse lejos de sus familiares o amigos por el precio de la vivienda y el 13,5% ha sufrido una subida del alquiler por encima de la inflación.

Asimismo, el 11,8% ha tenido que volver a vivir con su familia o compartir piso por no poder pagar, el 10% ha sufrido prácticas ilegales de inmobiliarias o empresas de alquiler, y el 9% ha estado alquilado sin contrato.

El 8,2% afirma no haber podido pagar el alquiler en los últimos cinco años, mientras que el 4,3% señala que no pudo hacer frente al pago de la hipoteca. Además, el 8,1% tuvo que mudarse de casa por no poder pagarla y el 8,3% sufrió presiones o avisos para abandonar la vivienda.

Quieren que el Estado tenga más competencias

Respecto al reparto de competencias, el 36,1% considera que actualmente son las comunidades autónomas las que tienen más competencias en materia de vivienda, frente al 26,9% que señala al Estado y el 15,2% que apunta a los ayuntamientos. Sin embargo, cuando se pregunta qué Administración debería tener más competencias, el 44,5% señala al Estado, frente al 22,7% que menciona a las comunidades autónomas y el 23,8% a los ayuntamientos.

El Ministerio de Vivienda ha destacado, a partir de estos resultados, el respaldo a sus políticas de ampliación de la oferta de vivienda pública y de intervención del mercado, y ha puesto el foco en el apoyo de algunas de las medidas propuestas.

El Barómetro de Vivienda 2026 del CIS se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a partir de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio de 2026.

La publicación de esta encuesta coincide con la conmoción por la muerte ayer de Maricarmen Abascal, de 87 años, que fue desahuciada de su vivienda en Madrid. Su desahucio motivó la aprobación de dos reales decretos-ley en materia de vivienda que fueron rechazados por el Congreso. Esto fue el detonante para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales al 29 de noviembre.

Todo ello ha provocado una ola de protestas que ha culminado con la convocatoria de huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, organizada por el Sindicato de Inquilinas junto a otras formaciones, entre las que se encuentran los sindicatos CCOO y UGT.

Tezanos carga contra Felipe González por criticar a Sánchez

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha arremetido contra el expresidente socialista Felipe González por lo que considera una visión "apocalíptica" y "sumamente crítica" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de su Gobierno, y le ha acusado de haberse mudado de "bando".

En un artículo publicado en la revista 'Temas' que dirige, Tezanos sostiene que las críticas de González contra Sánchez han sido "especialmente duras" como lo demuestran, dice, las diversas "descalificaciones" y peticiones de dimisión que ha ido "soltando" durante los ocho años de su Gobierno.

Según dice, González llegó incluso a afirmar "taxativamente" que Sánchez y su Gobierno "nunca han asumido responsabilidades" ante las diversas crisis que han afrontado durante sus mandatos, y parece que no se acuerda, "o no quiere acordarse", de sus últimos años de Gobierno, en los que también estaba sometido a una crítica "destructiva" por los sectores "más reaccionarios y tardofranquistas".

El sociólogo socialista, que saltó de la Ejecutiva Federal del PSOE a dirigir el instituto demoscópico público, sostiene que "apenas queda nada" del Felipe González de la Transición tras haber cambiado "de bando".

En las antípodas del PSOE

En el artículo, recogido por Europa Press, Tezanos desliza que "hay quien sostiene" que las actitudes y pronunciamientos de Felipe González, y "no solo su cambio de ideología, de amigos y de intereses", "tienen una naturaleza freudiana, conectada a los síndromes del poder y su ejercicio, como les ocurría a los monarcas absolutos, que se sentían seres únicos y cuasi-divinos pensando que nadie estaba a su mismo nivel y altura", si bien apunta que "es difícil saberlo".

Bajo el título de 'Felipe no se acuerda', José Félix Tezanos concluye que los alineamientos y comportamientos del expresidente revelan cuáles son sus intereses y sus posiciones políticas actuales, "cada vez situadas más netamente en las antípodas de lo que ha sido el PSOE".