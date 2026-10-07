El Gobierno habilita créditos de hasta 50.000 euros a través del ICO para la compra de la primera vivienda

El BOE publica los decretos de Vivienda: cuándo entran en vigor, modificaciones y medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible

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Los decretos aprobados por el Consejo de Ministros por segunda vez ya han sido publicados este martes en el Boletín Oficial del estado (BOE). En este nuevo intento, el Gobierno ha introducido cambios y mejoras para aportar soluciones al problema de la vivienda.

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Protección a personas vulnerables

Aunque se trate de decretos similares, los textos aprobados presentan matices y novedades insistiendo en el freno a la compra especulativa. El Ejecutivo no quiere que fondos inmobiliarios compren casas o edificios por menos del 70 % de su valor para luego especular con ellos.

También se repite la protección contra desahucios a personas vulnerables. Aquí hay un matiz porque las administraciones públicas que no ofrezcan una alternativa habitacional tendrán que hacerse cargo de los impagos de ese inquilino vulnerable.

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También se mantiene la prórroga de los alquileres, aquí no hay cambio. El inquilino podrá forzar al casero a renovar el contrato dos años más con las mismas condiciones.

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Y donde sí hay novedad es en las ayudas a la compra. Aquí el gobierno pone el dinero encima de la mesa hasta 50.000 euros en ayudas, en préstamos sin intereses para pagar la entrada de una primera vivienda.