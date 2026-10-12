Ha sido uno de los momentos más emotivos y arriesgados del desfile del Día de la Fiesta Nacional.

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Ha sido uno de los momentos más emotivos y arriesgados del desfile del Día de la Fiesta Nacional. Todo el mundo estaba pendiente del despliegue en el aire de la bandera de España. Ha sido, como es tradición, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) quien ha completado el tradicional salto con la bandera de España frente a la tribuna real durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional.

Los paracaidistas han realizado varias maniobras y giros sobre sí mismos durante el descenso antes de desplegar la enseña nacional y dirigirse hacia la zona de aterrizaje, ubicada en la plaza de Cánovas del Castillo en Madrid.

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El cabo primero José Antonio Lago Rubio ha sido el encargado de portar la bandera, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, mientras que el sargento primero Pablo García Matanza ha actuado como guía durante el salto.

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José Antonio Lago, natural de Murcia, cuenta con más de 12.500 saltos y es campeón de España en la modalidad de Precisión y Aterrizaje. Además, en enero de este año fue designado nuevamente entrenador de la PAPEA, puesto para el que se ha tenido en cuenta su experiencia y trayectoria.

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Pablo García Matanza, de origen gallego, acumula más de 4.000 lanzamientos paracaidistas y forma parte también de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo. En abril logró la medalla de oro en la clasificación absoluta por equipos del 58º Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo.