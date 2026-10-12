“Hoy Ceuta sigue invadida y España no puede apartar la mirada", ha dicho, señalando que no podía estar en el desfile militar compartiendo tribuna con el Gobierno de Pedro Sánchez

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CeutaEl líder Vox, Santiago Abascal, ha elegido pasar este 12 de octubre en Ceuta, y no en el desfile militar en Madrid, el Día de la Fiesta Nacional. Recalcando la soberanía del territorio nacional, ha puesto énfasis en la necesidad de proteger las fronteras y la patria, asegurando que "Ceuta sigue invadida", culpando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha calificado una vez más de "traidor" y "corrupto".

“Los españoles celebramos nuestra Fiesta Nacional en el día de hoy y yo he querido hacer una elección muy especial, que ha sido la de estar aquí, en Ceuta, porque España no puede olvidar, y menos en un día como hoy, a nuestros compatriotas de Ceuta, que han soportado una invasión patrocinada por Marruecos y permitida por nuestro Gobierno y que, todavía hoy, y lo hemos comprobado en las calles de Ceuta, sufre los efectos de esa invasión”.

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“Hoy Ceuta sigue invadida y España no puede apartar la mirada hasta que no recupere plenamente la libertad, la seguridad, la dignidad de esta ciudad y la dignidad también de toda nuestra patria”, ha dicho, acompañado en un acto por Jordan Bardella, líder del partido francés Agrupación Nacional, cuya presencia ha elogiado.

“Los patriotas están comprometidos a defender su soberanía, para defender las fronteras de sus países, y los patriotas colaboran entre ellos para ayudarse mutuamente”.

“La situación sigue siendo muy grave, completamente anómala e inaceptable. Nuestros compatriotas ceutíes viven asediados. No son ellos los que hoy ocupan las calles. Están privados de su libertad para caminar por su propia ciudad, de su seguridad elemental y de su dignidad como pueblo. Y viven así por culpa de un Gobierno y de un presidente corrupto que trabaja para intereses ajenos”.

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“Un presidente corrupto que estaba al tanto de lo que podía ocurrir y que no hizo absolutamente nada para evitarlo e impedirlo. Por lo tanto, nosotros, y deben saberlo todos los españoles antes del 29 de noviembre, exigiremos todas las responsabilidades tanto a Sánchez como a todos aquellos que durante mucho tiempo han abandonado las obligaciones de defender nuestra frontera y proteger a nuestros compatriotas. Pero antes que nada, antes que todo eso, todos los invasores deben ser expulsados de la ciudad; deben ser expulsados de tierra española. La frontera debe ser militarizada y reforzada estructuralmente con todos los recursos humanos y materiales para garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir nunca”, ha dicho.

Al cierre de su discurso, el líder de Vox ha justificado su presencia en Ceuta subrayando que en "un día como hoy" es donde tenía que estar, y "no compartiendo tribuna con un Gobierno traidor".