Pedro Sánchez destaca "lo que hemos sido capaces de construir juntos", y enumera derechos como "poder vivir en tu casa"

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado una España muy diversa y plural en un mensaje publicado este 12 de octubre, día en que se celebra la Fiesta Nacional, y ha felicitado a todos los españoles porque "llevamos nuestros derechos por bandera".

A través de la red social 'X', el líder del Ejecutivo ha emitido un vídeo en el que se le ve paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa, con las banderas de España y de la Unión Europea de fondo, y en el que señala que "hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos. Y eso está bien".

El mensaje de Pedro Sánchez por el Día de la Fiesta Nacional

"Lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día", señala, mientras se muestran imágenes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y de otras deportes junto con fotografías de Cruz Roja en el mar, de pueblos, comidas y tradiciones españolas o de cuadros de Goya y Miró.

En su mensaje, y en ejemplos de lo construido juntos, reivindica "el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar los estudios que quieras, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras y a envejecer con dignidad.

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Con imágenes de manifestantes por la Educación pública, de movilizaciones por Madrid o sobre la atención sanitaria, el presidente del Gobierno afirma que "en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar".

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"Este 12 de octubre llevamos los derechos por bandera", finaliza en el vídeo.