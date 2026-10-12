Día de la Fiesta Nacional: horarios, actos clave y principales ausencias en el desfile militar

Los reyes presiden el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar, en el que participan casi 4.400 militares

Ceuta ultima los preparativos para recibir a los Reyes un día después del Día de la Fiesta Nacional: se extreman las medidas de seguridad y se desaloja El Guano

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MadridLos reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.

Los monarcas estarán acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París, donde este año cursa el segundo año de carrera.

Las ausencias confirmadas en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional

Al acto asistirán además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

También han confirmado su asistencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón, y de Ciencia, Diana Morant, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, no acudirá por motivos personales.

Tampoco asistirá el presidente de Vox, Santiago Abascal, como ya hizo el año pasado, ya que estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado", según ha manifestado a través de su cuenta de X.

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Por otra parte, sí presenciarán la parada militar prácticamente todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari, cuya ausencia es habitual, al que este año se unen la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

Entre los presentes estará el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a pesar de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, así como del de Melilla, Juan José Imbroda.

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Los actos del Día de la Fiesta Nacional

El desfile comenzará a las 11:00 horas, desde la glorieta de Carlos V, en Atocha hasta la plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

Posteriormente tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio y, tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, la denominada Formación Mirlo realizará el sobrevuelo en este acto central.

Después, tendrá lugar el desfile aéreo al que seguirá el terrestre, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en este desfile los blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.