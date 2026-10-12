Europa Press 12 OCT 2026 - 13:24h.

Podemos y ERC pactan colaborar en las generales con Rufián y Montero haciendo actos juntos

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Podemos ha anunciado que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, "harán equipo" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado compartido este lunes, Podemos ha afirmado que Esquerra Republicana y Podemos en Cataluña "tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender" a Cataluña.

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La colaboración se concretará en la contribución de Podemos a la candidatura de ERC a las elecciones generales en Cataluña y en la colaboración entre Montero y Rufián en la campaña de las generales, según ha explicado la formación morada. "Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable", se extrae del comunicado.

Precisamente el domingo ERC confirmó a Rufián como su cabeza de cartel para las elecciones del 29 de noviembre, un anuncio que llegó tras días de negociaciones discretas entre las dos partes, aunque el propio Rufián había reclamado a su partido "un mínimo de condiciones" a ERC para aceptar volver a ser el candidato.

Por su parte, fuentes de Podemos señalan a EFE que la intención de Montero es ser candidata por Madrid y recuerdan que ofrecieron a la nueva coalición Frente Amplio primarias abiertas para elegir a un cabeza de lista conjunto para las próximas generales.

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A su vez, los partidos que conforman por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) mantienen la mano tendida a Podemos para unirse a la coalición, hasta el punto de que Más Madrid ofreció el domingo por primera vez a los morados integrar la lista por Madrid. Esta lista sigue siendo la más conflictiva en las negociaciones, al ser la que garantiza más puestos de salida en las elecciones generales.

El tiempo apremia, ya que la fecha límite para registrar coaliciones es el próximo viernes 16 de octubre, un día antes del acto en el que Frente Amplio tiene previsto presentar públicamente su nuevo proyecto y a su cabeza de lista.

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El nombre que sigue sonando con más fuerza como líder de Frente Amplio para las generales es el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien Más Madrid ofreció ser cabeza de cartel pero como número uno por Barcelona, algo poco habitual ya que tradicionalmente el candidato a Presidencia del Gobierno va de número uno por Madrid.