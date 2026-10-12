El presidente del Gobierno ha sido recibido entre insultos y abucheos a su llegada al acto del 12 de octubre

La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: los reyes, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el desfile militar

Compartir







MadridLa imagen del saludo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en su llegada al desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional ha sido otra de las destacadas de este 12 de octubre. Ambos han estrechado cordialmente las manos, si bien inmediatamente después y durante el resto del acto, han marcado significativamente las distancias.

Durante otro de los momentos más esperados, el del himno, junto a los reyes, destacaba la imagen de Pedro Sánchez junto dejando hueco junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en el extremo opuesto.

PUEDE INTERESARTE El momento en el que el rey Felipe avisa a la princesa Leonor de la caída de su Toisón de Oro en pleno desfile del Día de la Hispanidad

Insultos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile militar del 12 de octubre

Entre el presidente del Gobierno y la presidenta autonómica, se situaba así la ministra, quien durante un breve espacio ha estado hablando con ellos en corrillo antes del inicio del himno.

Tanto nada más llegar como en distintos momentos de la celebración del acto, distintos grupos de la multitud concentrada en el lugar han gritado, abucheado e incluso insultado a Pedro Sánchez, con proclamas también en defensa de Ceuta: "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", se ha escuchado, al tiempo en que otros han increpado al líder del ejecutivo al grito de "Pedro Sánchez, hijo de ****".

PUEDE INTERESARTE La familia real reaparece al completo en el Día de la Hispanidad: del reencuentro de la princesa y la infanta al look de Leonor

Isabel Díaz Ayuso espera que sea el último desfile con Pedro Sánchez en Moncloa

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado, en declaraciones a 'Telemadrid' a su llegada, que espera que el de este año sea el "último desfile" del Día de la Fiesta Nacional de Pedro Sánchez en Moncloa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio", ha dicho Isabel Díaz Ayuso.

Al respecto, la presidenta del Ejecutivo regional ha asegurado que "nadie le compra un peine" a Sánchez y que tratará de sacar "algún truco, algún señuelo de última hora" en su camino a las elecciones generales del 29 de noviembre. "Pero es que España no soporta un día más a este Gobierno y la gente está tan harta de tanta impunidad, mentira y mafia", ha zanjado.