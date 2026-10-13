Los reyes visitan Ceuta y Melilla casi dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes

Arranca la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla desde que son reyes: su agenda y un gesto inédito

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Los ceutíes ya están calentando motores para la visita que Felipe VI y Letizia realizan este martes a Ceuta, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y el 31 de julio. Los vecinos están "encantados" con una visita que esperan "con muchas ganas" y tildan de "histórica".

Felipe VI reconoció este lunes que encaran el viaje "con ilusión y ganas", como no puede ser de otra manera al ser su primera visita. Además, en un gesto de la importancia que se da a este desplazamiento, los Reyes pasarán la noche en Ceuta al finalizar su agenda oficial, que arrancará con la recepción en el Ayuntamiento por las autoridades, donde mantendrán un encuentro con el Gobierno que encabeza Vivas y recibirán las llaves de la ciudad.

Los reyes tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre, antes de desplazarse hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos.

El broche de la jornada lo pondrá el encuentro con la sociedad civil ceutí en el Parador de Ceuta, donde está previsto que el Rey pueda dirigirse a los ceutíes.