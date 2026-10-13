Visita de los reyes a Ceuta, en directo: Multitudinario recibimiento de los ceutíes a los reyes al grito de "Yo soy español"
Los reyes visitan Ceuta y Melilla casi dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes
Arranca la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla desde que son reyes: su agenda y un gesto inédito
Los ceutíes ya están calentando motores para la visita que Felipe VI y Letizia realizan este martes a Ceuta, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y el 31 de julio. Los vecinos están "encantados" con una visita que esperan "con muchas ganas" y tildan de "histórica".
Felipe VI reconoció este lunes que encaran el viaje "con ilusión y ganas", como no puede ser de otra manera al ser su primera visita. Además, en un gesto de la importancia que se da a este desplazamiento, los Reyes pasarán la noche en Ceuta al finalizar su agenda oficial, que arrancará con la recepción en el Ayuntamiento por las autoridades, donde mantendrán un encuentro con el Gobierno que encabeza Vivas y recibirán las llaves de la ciudad.
Los reyes tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre, antes de desplazarse hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos.
El broche de la jornada lo pondrá el encuentro con la sociedad civil ceutí en el Parador de Ceuta, donde está previsto que el Rey pueda dirigirse a los ceutíes.
Felipe VI y Letizia siguen saludando a los asistentes
Los monarcas continúan saludando con una gran sonrisa a los ceutíes que han esperado durante toda la mañana para verlos de cerca.
Los niños han podido salir de las aulas a las 11:00 horas para ver a los reyes
Entre los asistentes que han acudido para ver a los reyes también hay niños, ya que se ha permitido que los escolares salieran de las aulas a las 11:00 horas para poder acudir a los actos, para los que se han acreditado cerca de 200 periodistas.
Los reyes recibirán la llave de oro de la ciudad y mantendrán un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.
Ceuta, volcada con la visita de los reyes
Los reyes saludan y se hacen fotos con los ceutíes durante su recorrido hacia el ayuntamiento. Mientras, el resto de asistentes espera su llegada en otros puntos de la avenida.
¡Los reyes llegan a Ceuta!
El rey Felipe VI y la reina Letizia han llegado a Ceuta para protagonizar los diversos actos que tienen programados. Los monarcas empiezan a saludar a todas las personas que se agolpan a ambos lados de la calle.
"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", proclaman los ciudadanos
Los ciudadanos gritan mientras esperan a los reyes. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Yo soy español, espalol, español" son algunas de las frases que se están escuchando en estos momentos.
Las calles ceutíes, abarrotadas ante la inminente llegada de los reyes
Mucha emoción, nervios e ilusión entre los ciudadanos que han abarrotado las calles para ver al rey Felipe VI y la reina Letizia. En la puerta del Ayuntamiento esperan los concejales a los monarcas entre vítores y banderas españolas.
Belarra acusa a Sánchez de "vulnerar derechos" en Ceuta: "Capturan a migrantes con engaños para deportarlos ilegalmente"
La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "vulnerando derechos" de las personas migrantes en Ceuta.
"La visita de los reyes a Ceuta se da en el marco de las denuncias que distintos medios están haciendo sobre devoluciones ilegales que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en la frontera. Están capturando con engaños a personas migrantes que llegaron a este país buscando una vida mejor para deportarlos ilegalmente", ha señalado.
La también secretaria general de Podemos ha destacado que, según medios como 'eldiario.es' o 'Diario Red', "son los propios policías quienes les están diciendo a las personas migrantes que esas devoluciones ilegales se hacen en el marco de un acuerdo entre el Gobierno de España y Marruecos."
Las diez visitas reales a Melilla
Melilla ha recibido durante sus 529 años de historia española nueve visitas de miembros de la Casa Real, a la que se sumará este miércoles la de Felipe VI y Letizia, su primera vez en la ciudad. Será la quinta de un rey después de las tres que hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, y la de su padre, Juan Carlos I, en 2007.
La primera vez que un monarca pisó Melilla fue en 1904, cuando Alfonso XIII, poco antes de cumplir 18 años y dos asumiendo la Corona, llegó a una ciudad que aún era muy pequeña y no había iniciado su expansión, según explica en una entrevista con EFE el cronista oficial de Melilla, Antonio Bravo.
Volvería siete años después, en 1911, cuando se encontró “una Melilla distinta, en pleno crecimiento” con su incipiente Ensanche Modernista; y en 1927, en su tercera y última visita al final de su reinado, esa vez acompañado por la reina Victoria Eugenia, cuando la ciudad ya se había convertido “en una metrópoli importante”.
Los ciudadanos se concentran en las principales calles a la espera de ver a los monarcas
Varios grupos de ciudadanos ya aguardan a las puertas del Ayuntamiento de Ceuta la llegada de los reyes. Los primeros ciudadanos han aparecido por el Ayuntamiento poco después de las nueve y media de la mañana con banderas de España y de Ceuta para expresar su cariño a los monarcas. Uno de los concentrados en los aledaños del Palacio Autonómico, José Hidalgo, ha recordado que estuvo también en la visita que Juan Carlos I y Sofía efectuaron a la ciudad el 5 de noviembre de 2007.
Las banderas de España lucen en la mayoría de los balcones y ventanas y en las vallas en el centro de la ciudad, donde según ha podido comprobar EFE, los ceutíes se han concentrado ya en los aledaños de la Plaza de África y de la Gran Vía, las dos principales calles de acceso al Ayuntamiento, que están valladas y bajo unas fuertes medidas de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Ceuta, preparada para la visita de los reyes
Ceuta tiene todo listo para la primera visita de los reyes a la ciudad. Los monarcas iniciarán su recorrido a las 12:30 horas de esta mañana con una visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde serán recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), acompañado por su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea autonómica formada por PP, PSOE, Vox, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!.