La visita de los reyes a Melilla, en directo: los monarcas llegan a la ciudad autónoma que los recibe engalanada con banderas españolas
Los reyes recibirán las llaves de la ciudad de Melilla y harán un recorrido por las calles
La histórica visita de los reyes a Ceuta: del discurso de Felipe VI a la visita al cementerio musulmán
Los reyes han aterrizado en Melilla, en continuación de su viaje histórico por las dos ciudades autónomas, después de darse un baño de multitudes en Ceuta, donde han apoyado a los ceutíes tras la crisis migratoria sin precedentes con la entrada de más de 80.000 personas en julio pasado. Felipe VI y Letizia harán la primera parada en el Palacio de la Asamblea de Melilla, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.
Este viaje histórico, Felipe VI y Letizia a ambas ciudades busca normalizar la presencia de la monarquía española ante los reiterados reclamos territoriales de Marruecos. La ciudad se encuentra ya preparada, engalanada con la bandera española en balcones y edificios oficiales, con los adornos florales a punto y fotografías de los reyes colocadas en marquesinas y comercios, con el mensaje "siempre con nosotros, siempre con España".
Los reyes llegan a Melilla, donde concluyen su histórica visita por las ciudades autónomas
Los reyes han aterrizado en el aeropuerto de Melilla este miércoles, a donde han llegado en helicóptero procedentes de Ceuta para concluir un histórico viaje por las dos ciudades autónomas, el primero de su reinado y 19 años después del que hicieron el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
"¡Gracias!, no nos olvidéis", los ceutíes despiden a los reyes tras su histórica visita a la ciudad autónoma
Los reyes han sido despedidos este miércoles por decenas de ceutíes ensu partida de Ceuta, rumbo a Melilla, donde continuarán su histórico viaje a las dos ciudades autónomas: "¡Gracias, no nos olvidéis!" les han exclamado.Ir a la noticia
La agenda de los reyes en Melilla
- Los reyes van a recibir la llave de oro de la ciudad por parte del presidente melillense, Juan José Imbroda
- Recorrerán la céntrica plaza de España para saludar en directo a los melillenses.
- Felipe VI y Letizia visitarán el colegio Pintor Eduardo Morillas
- El rey pronunciara un discurso ante los representantes de la sociedad melillense, líderes y representantes de las principales religiones de la ciudad autónoma
Melilla recibe a los reyes con calles y balcones engalanados
La ciudad se encuentra ya preparada, engalanada con la bandera española en balcones y edificios oficiales, con los adornos florales a punto y fotografías de los reyes colocadas en marquesinas y comercios, con el mensaje "siempre con nosotros, siempre con España". También la ciudad ha montado una pequeña exposición en una calle céntrica con distintas imágenes de los reyes.