Los reyes llegan a Melilla, donde concluyen su histórica visita por las ciudades autónomas

Zoe Armenteros 14 OCT 2026 - 11:16h.

Los reyes recibirán las llaves de la ciudad de Melilla y harán un recorrido por las calles

La histórica visita de los reyes a Ceuta: del discurso de Felipe VI a la visita al cementerio musulmán

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Los reyes han aterrizado en Melilla, en continuación de su viaje histórico por las dos ciudades autónomas, después de darse un baño de multitudes en Ceuta, donde han apoyado a los ceutíes tras la crisis migratoria sin precedentes con la entrada de más de 80.000 personas en julio pasado. Felipe VI y Letizia harán la primera parada en el Palacio de la Asamblea de Melilla, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.

Este viaje histórico, Felipe VI y Letizia a ambas ciudades busca normalizar la presencia de la monarquía española ante los reiterados reclamos territoriales de Marruecos. La ciudad se encuentra ya preparada, engalanada con la bandera española en balcones y edificios oficiales, con los adornos florales a punto y fotografías de los reyes colocadas en marquesinas y comercios, con el mensaje "siempre con nosotros, siempre con España".