Biedma denuncia a la Policía que el exjuez Sáenz de Tejada la siguió en su coche y teme que le hayan puesto un localizador

Los audios de Beatriz Biedma, ante el juez: "Hacerme algo es muy fácil"

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La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha denunciado ante la Policía Nacional de Badajoz que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada la siguió con su coche poco después de que declarase en la Audiencia Nacional como perjudicada en el marco del caso Leire Díez.

En la denuncia, fechada el martes 13 de octubre y a la que ha tenido acceso EFE, Biedma expone que la tarde del 8 de octubre, el mismo día que declaró en la Audiencia Nacional, y mientras se dirigía a su casa en Badajoz, un coche de color blanco en el que iba Sáenz de Tejada se puso en paralelo al suyo.

La magistrada teme que hayan colocado un localizador en su vehículo

La magistrada expresa su temor de que "pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo" porque no sabe cómo pudo saber que iba a realizar ese trayecto.

Además, advierte de que después de lo sucedido el exjuez ha seguido publicando vídeos en su canal de Youtube, donde manifiesta que no retira ninguna de las expresiones realizadas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones en este sentido en el Club de Debates Urbanos de Badajoz.

Este miércoles, la Delegación del Gobierno puso un dispositivo de seguridad a Biedma después de que ésta denunciase maniobras en su contra, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

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La magistrada declaró la semana como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Sáenz de Tejada, citado a declarar como imputado

Pedraz, que instruye la causa de la cloaca del PSOE, ha citado a declarar como imputado a Sáenz de Tejada el próximo 18 de octubre a las 10.30 horas por delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.

Este miércoles los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se negaron a firmar un comunicado en apoyo de Biedma.