La magistrada contará desde hoy con escolta mientras los vocales progresistas del CGPJ no la apoyan

La jueza Biedma relata su "angustia" al detectar que quisieron ir a buscar a sus hijas al colegio haciéndose pasar por su hermano, que no tiene

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Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial no han querido firmar una declaración de apoyo a la jueza Beatriz Biedma, instructura del caso del hermano del presidente del gobierno, que ha denunciado ser víctima de hostigamiento e intimidación y supuesto objetivo de la trama de Leire Díez.

La magistrada contará desde hoy con escolta un día después de que el juez de la Audiencia Nacional imputara al supuesto intermediario entre la trama y un clan de narcotráfico. Los audios de la declaración judicial de Biedma relatando los seguimientos a los que fue sometida se han emitido en exclusiva en el programa Código Diez, de Mediaset. La magistrada narró al instructor Santiago Pedraz cómo supo que había sufrido supuestos seguimientos y maniobras contra ella. “Yo no tengo protección. Allí, hacerme algo es muy fácil”, le confiesa al juez.

"Yo llegaba al colegio a recoger a mi hija, y me han dicho; acaba de estar aquí tu hermano y ha preguntado que a qué hora llegas y yo no tengo hermano", señalaba la juez que manifestó al juez ante la pregunta de si se había sentido amenazada o con temor. "Yo tenía un procedimiento complicado entre manos y todo eso me ha entorpecido. Aparte de a mí, también a mi entorno".