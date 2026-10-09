Los partidos entran de lleno en la precampaña electoral con reproches sobre el uso partidista de la muerte de Maricarmen

La marcha recorre Madrid entre lágrimas y cánticos hasta la casa de Maricarmen: "Adiós con el corazón"

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La muerte de Maricarmen Abascal ha vuelto a situar la crisis de la vivienda en el centro del debate político a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque todos los partidos apelan públicamente al respeto y rechazan la utilización partidista del caso, las declaraciones de dirigentes políticos evidencian que el asunto se ha convertido ya en uno de los ejes de la precampaña.

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Mayoría parlamentaria de PP, Vox y Junts

En una entrevista concedida este viernes a eldiario.es, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que existe un “mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor” y defendió que “la política está precisamente para responder a ese dolor”.

Sin embargo, con los comités de campaña ya en marcha, el fallecimiento de Maricarmen ha entrado de lleno en la confrontación política. El ministro de Transportes, Óscar Puente, vinculó el caso al debate sobre las desigualdades sociales al afirmar que “hay quien defiende el derecho a algunos de ser ricos por encima del derecho de otros a no ser pobres, ¿no? Y esa es la disyuntiva que está detrás de la figura de Mari Carmen, ¿no?”.

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Las críticas llegaron desde la oposición. La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esther Muñoz, acusó, sin mencionar expresamente a ningún dirigente, a quienes “están exprimiendo al máximo desgraciadamente el fallecimiento de una anciana, ¿no? A mí me parece deleznable”.

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En la entrevista citada, Sánchez sostuvo que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo se encontraron con obstáculos parlamentarios al afirmar que “ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora”.

Las declaraciones contrastan con el discurso mantenido durante gran parte de la legislatura sobre la existencia de una “mayoría progresista” en el Congreso. Ahora, al justificar la convocatoria electoral, el presidente atribuye la falta de apoyos a una configuración parlamentaria distinta. “Porque ha habido una mayoría parlamentaria del Partido Popular con Vox y con Junts”, señaló.

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De esta forma, Sánchez sitúa a Junts dentro de una mayoría que habría impedido sacar adelante determinadas iniciativas del Gobierno, una interpretación diferente a la sostenida en otros momentos de la legislatura, cuando la formación de Carles Puigdemont era incluida en las mayorías que permitían la aprobación de medidas impulsadas por el Ejecutivo.