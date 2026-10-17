El PP ha hecho un montaje en el que Sánchez sale besando a José Luis Ábalos

Las frases de amor de Pedro Sánchez a Begoña Gómez en el mitin en Fuenlabrada: "Y que lo escuchen alto y claro, te quiero"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, se han convertido en los protagonistas del día tras su beso durante el Comité Federal del PSOE. El jefe del Ejecutivo ha proclamado su amor por ella delante de la militancia. Pero la imagen ha acabado derivando en un cruce de mensajes entre los socialistas y el PP.

El PP ha hecho un montaje en el que Sánchez sale besando al exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. "La foto de la campaña", han escrito desde la cuenta oficial del PP en X, donde han publicado el montaje.

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Posteriormente, la cuenta oficial del PSOE ha utilizado la fotografía original para hacer su propio eslogan de campaña, 'La fuerza del amor', junto a la frase: "La fuerza que puede con todo".

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El último en participar en este cruce de mensajes ha sido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia. Bolaños ha hecho otro montaje donde ha enfrentado el beso de Sánchez con su mujer y una foto de archivo de Feijóo, de brazos cruzados y visiblemente serio. "El 29N tú eliges...", ha puesto en el mensaje que ha publicado en X con ambas fotos.

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"Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero": las palabras de amor de Sánchez

Pedro Sánchez le ha declarado su amor a Begoña Gómez durante el mitin del PSOE: "Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca, Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero".

Gómez, que se encuentra a la espera de juicio por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, ha vuelto a un acto del PSOE casi dos años después de su última aparición, en el 41 Congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.