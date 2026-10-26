Muere Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla, tras una larga y grave enfermedad

Fue presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla

Una de sus últimas apariciones públicas se remonta a enero de 2025

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SevillaEl exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín ha fallecido en las últimas horas tras una larga y grave enfermedad, según ha informado el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés, durante la sesión extraordinaria que se celebra este lunes sobre ordenanzas fiscales. Tras comunicar la noticia a la Corporación, se ha guardado un minuto de silencio.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, también fue concejal de la localidad de Burguillos entre 1979 y 1987, y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Un "humanista al servicio de la política", según sus compañeros

Sus compañeros de partido coinciden a la hora de definir su trayectoria política y en los diversos cargos públicos desempeñados, sobre todo, el de regidor de la capital andaluza. La inmensa mayoría se refiere a él como un "humanista al servicio de la política, una de las figuras municipalistas más importantes de Andalucía" y promotor de "la Sevilla moderna y competitiva".

Funcionario de carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Previsión, ocupó el puesto de Médico Inspector de la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía.

Una de sus últimas apariciones públicas se remonta a enero de 2025, con ocasión de la presentación de un cuadro retrato suyo como presidente de la Diputación, entre 1995 y 1999 bajo las siglas del PSOE, en un acto que tenía lugar en la Casa de la Provincia y en el que estuvo acompañado por el ex mandatario provincial Miguel Ángel Pino y el actual presidente de la institución y secretario provincial de los socialistas sevillanos, Javier Fernández.

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No en vano, apenas unos meses más tarde, no pudo recoger la Medalla de Oro de Sevilla a la 'Proyección de la Ciudad', en la tradicional gala del día de San Fernando, el 30 de mayo, y fue su esposa, Felisa Tomás, quien recogió la distinción en su nombre, dejando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Fue el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX

En julio de 2024, al cumplirse 25 años de su llegada a la Alcaldía, su familia agradecía en un comunicado el "cariño" y la "discreción" a todas las personas que se habían interesado por su estado de salud durante ese último año y transmitía de parte de Sánchez Monteseirín su "emocionada gratitud y su deseo de volver a compartir pasiones en el futuro".

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Durante sus 12 años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).

En esos días de aniversario, Sánchez Monteseirín disfrutó de un emotivo encuentro con varias personas de su equipo en el Ayuntamiento, como Francisco Fernández, Evangelina Naranjo y Enrique Hernández, con los que estuvo rememorando anécdotas en aquellos años de "trabajo extenuante para modernizar la ciudad". Unos días antes recibía también la visita del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y del vicepresidente del Congreso y actual cabeza de lista en las elecciones del 29N por Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.