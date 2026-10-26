La XII Carrera de las Ciudades celebra sus pruebas entre noviembre y diciembre para recaudar fondos para la investigación

Un tratamiento de radioterapia de cinco sesiones que limita la radiación a órganos cercanos muestra resultados favorables en pacientes de cáncer de mama precoz

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El cáncer de páncreas es uno de los más letales. Ocho de cada diez casos se diagnostican tarde porque los síntomas son tardíos o se confunden con molestias comunes. Ahora, un nuevo fármaco que se encuentra pendiente de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, podría duplicar la supervivencia de muchos pacientes, como informa Graciela Rodríguez. Mercedes, Miguel y Santi, son algunos de los pacientes que han contado a 'Informativos Telecinco' cómo afrontan su diagnóstico y su tratamiento médico contra el cáncer de páncreas. Como ellos mismos explican, la única opción que le queda es el nuevo medicamento que bloquea un gen alterado en el 90% de los pacientes.

Santi forma parte del 10% de pacientes que sobrevive a los cinco años del diagnóstico. Él lleva nueve, con una recaída hace tres años. En sus propias palabras, reconoce que, ahora, disfruta más de la vida. Por su parte, Miguel cuenta cómo comenzó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. Por eso, la esperanza ahora la mantienen gracias al medicamento que se encuentra pendiente de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento antes de finales de año.

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Reclaman agilizar el acceso a tratamientos innovadores

Por su parte, la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) han reclamado que se agilice el acceso de los pacientes españoles a tratamientos innovadores en cáncer de páncreas tras su aprobación en Europa. Las tres asociaciones han destacado que la investigación en cáncer de páncreas está alcanzando hitos "muy esperanzadores" a escala internacional, con el desarrollo de nuevas terapias dirigidas y fármacos orales específicos que ofrecen alternativas reales a pacientes con opciones limitadas.

Sin embargo, han aseverado que estos avances solo tendrán un impacto real cuando estén disponibles para todos los afectados y en el momento adecuado. Bajo el lema 'Acercamos la meta', han instado a la colaboración entre administraciones públicas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para acortar tiempos y asegurar que ningún paciente quede atrás.

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En este contexto, han demandado procedimientos de evaluación y financiación más rápidos para aquellas innovaciones que hayan demostrado un beneficio clínico relevante, así como mecanismos que eviten desigualdades territoriales y garanticen un acceso equitativo en todo el país.

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"Estamos ante un nuevo escenario terapéutico en cáncer de páncreas, debemos trabajar para que la innovación sea accesible a los pacientes. Asimismo, debemos seguir investigando para mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas", ha señalado la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, Teresa Macarulla. En esta línea, el gastroenterólogo Enrique De Madaria ha abogado por impulsar la investigación para trasladar estos avances a los pacientes, al tiempo que la presidenta de ACANPAN, Lara Acero, ha destacado que acercar la innovación supone "avanzar hacia un presente y un futuro con más vida y una mejor calidad" de la misma.

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Las iniciativas solidarias

ACANPAN, AESPANC y AEG vuelven a organizar por duodécimo año la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, cuya recaudación por dorsales y donaciones se destina íntegramente a las Becas de Investigación Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

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En su trayectoria, el circuito ha movilizado a 83.292 participantes, destinando 1.461.000 euros a financiar 20 proyectos científicos en España.

En esta ocasión, las pruebas tendrán lugar en Vigo, el sábado 7 de noviembre; en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), el domingo 15 de noviembre; en Alicante, Madrid y Santiago de Compostela, el domingo 22 de noviembre; y en Barcelona, el domingo 13 de diciembre. Además, hay una modalidad virtual abierta del 9 al 22 de noviembre.

"La Carrera de las Ciudades es un ejemplo de cómo la implicación de la sociedad puede contribuir al avance científico. Cada edición transforma la sensibilización sobre el cáncer de páncreas en recursos para la investigación, fundamentales para mejorar el conocimiento de la enfermedad y desarrollar tratamientos que mejoren el pronóstico de los pacientes", ha destacado la vocal de la AEG Karina Cárdenas Jaén.