El candidato del PP a las generales acusa al Gobierno de ser "el más radical de la historia democrática del país"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que al Ejecutivo de Pedro Sánchez "le interesa que haya tensión y violencia en las calles" para que los españoles se olviden de que llevan gobernando ocho años y de sus casos de corrupción. El candidato de los populares a la presidencia del Gobierno se ha referido así a los disturbios en Barcelona, este fin de semana, tras una movilización de jóvenes en redes sociales, convocados para realizar actos vandálicos en pleno centro de la ciudad.

Feijóo, en una entrevista en Vozpopuli, ha acusado al Ejecutivo de ser "el Gobierno más radical de la historia democrática del país" y ha recordado que gobierna, entre otras cosas, gracias a los votos de EH Bildu. "Este Gobierno tensiona y vive, desde el primer instante, del voto de Bildu y de la crispación, de la tensión, de la división y de la trinchera", ha asegurado el líder del PP, que considera que Pedro Sánchez lo que pretende es "vencer a la mitad de España" y contrasta esta actitud con su planteamiento que, según dice, "es gobernar para la mayoría de la Nación".

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En esa misma línea, ha seguido la portavoz adjunta del PP en el Congreso y número dos de la formación en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, quien denuncia, en un mensaje que ha publicado en la red social X, que Sánchez, al no controlar la calle, "pretende incendiarla". "Como ha perdido la calle, Sánchez pretende incendiarla. Su estrategia es la confrontación civil. Invoca el amor pero alienta el odio", ha escrito.

Feijóo anuncia una vicepresidencia dedicada a la vivienda

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, en la entrevista, ha anunciado que, si los españoles le dan su confianza el 29 de noviembre, elevará la vivienda a una vicepresidencia estratégica.

También desvela que lo primero que hará, si llega a la Moncloa, será hacer una auditoría en los cien primeros días para saber la deuda y el déficit real tras cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.