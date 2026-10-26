Virginia Mayoral 26 OCT 2026 - 15:22h.

La libertad de no negociar con el resto de grupos nombramientos para órganos del Estado como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, o el Tribunal Constitucional, clave.

PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda acuerdan presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado: las reacciones de PP y Vox

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El Senado vuelve al bipartidismo o a algo muy parecido con dos grandes bloques. Tras la alianza entre el PSOE y Frenta Amplio, el PP y VOX llegan a un acuerdo para tratar de mantener el control de la Cámara Alta. El partido de Abas

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.cal se retira de seis provincias, los populares de tres y habrá un solo candidato en otras catorce.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el TC.

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".

Es la reacción de PP y VOX a la estrategia de PSOE y Frente Amplio ante la posibilidad de que la mayoría absoluta que ha tenido el PP en la Cámara Alta en esta legislatura pudiera cambiar de signo. En las estrategias de unos y otros está muy presente alcanzar esos tres quintos de senadores imprescindibles para elegir, por ejemplo, a los componentes del Tribunal Constitucional. Los socialistas ya han contestado que PP y VOX son un mismo proyecto político.

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Sobre el tablero político, y casi sobre la bocina, ha llegado el movimiento de PP y Vox. Lo han anunciado simultáneamente ."Se trata de una colaboración para frenar en seco a la extrema izquierda en el Senado", ha declarado Miguel Tellado, secretario general del PP.

"No es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de todas las instituciones", ha señalado Ignacio Garriga, secretario general de Vox.

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Esa fórmula, es el cálculo para maximizar su representación en la Cámara Alta, para alcanzar no una mayoría absoluta sino una cualificada, tres quintos del Senado. La reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido inmediata. "Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución".

Será, es ya munición de precampaña. Ante la batalla por las mayorías parlamentarias, el Gobierno sugiere que los populares esperaban a tener junto a Vox esos tres quintos, que suponen un poder muy importante: la libertad de no negociar con el resto de grupos nombramientos para órganos del Estado como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, o el Tribunal Constitucional. Un control que todos quieren y que se juegan el 29N.