El jefe del Ejecutivo ha recordado que hay una investigación en marcha, así como 128 detenidos que ha garantizado que responderán ante la justicia

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este lunes "cero tolerancia" ante el "vandalismo instigado desde las redes" que ha sacudido Barcelona, este fin de semana. El candidato del PSOE a las generales ha trasladado su apoyo ante esos hechos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los comerciantes.

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Sánchez, en un mensaje en la red social X tras los disturbios de Barcelona, ha considerado que lo sucedido en la capital catalana no es un acto de democracia, sino de "puro vandalismo instigado desde las redes".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que hay una investigación en marcha, así como 128 detenidos que ha garantizado que responderán ante la justicia. "Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes", ha añadido.

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por su parte, ya había censurado, este lunes, los disturbios y ha criticado que el PP y la ultraderecha "confunda" a quien delinque con quien sale a la calle a defender "de forma tranquila" la sanidad, la educación o las pensiones.

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El Partido Popular y Vox han acusado este lunes al Ejecutivo de estar interesado en que haya tensión y violencia en las calles". Feijóo, pero también su número dos de la formación en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, han apuntado a Sánchez, como responsable de los actos vandálicos, en un mensaje que ha publicado en la red social X, acusando al presidente del Gobierno de al no controlar la calle, "pretende incendiarla".