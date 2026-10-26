Los Mossos pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos

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La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, ha apelado este lunes a las plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram que cierren los chats en los que se incita a jóvenes a sembrar el "caos" y a "desestabilizar" la paz social, como ocurrió con los disturbios del pasado sábado en Barcelona.

En declaraciones a los periodistas en Manresa (Barcelona), Parlon ha subrayado que, de cara a nuevas convocatorias de estos grupos, como la prevista en Barcelona el próximo sábado, 31 de octubre, actuarán con "tolerancia cero" y no habrá "impunidad", ya que no se trata de protestas "legítimas", sino de una movilización para delinquir, perturbar la paz social, desestabilizar y cometer alborotos, sabotajes y pillajes.

La consellera ha explicado que la convocatoria del pasado sábado partió de plataformas como TikTok, donde los impulsores, con identidades camufladas, remitían a grupos de mensajería masiva, como Telegram o WhatsApp, para dar instrucciones sobre cómo actuar.

Por este motivo, ha afirmado que los Mossos pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante "identidades camufladas" y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos.

Parlon ha insistido en que en los disturbios del pasado sábado no había "ningún otro objetivo" que generar "caos", robos con fuerza y aprovechar esta situación de "inestabilidad" para atacar también a la policía.

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Una respuesta "contundente" ante los disturbios

Ante esta situación, ha afirmado que la respuesta será "contundente" y ha afirmado que a los 130 detenidos por ahora, de ellos 74 menores, les tiene que caer encima "todo el peso de la ley", ya que sus conductas "no son aceptables" y no están amparadas "en nada que las pueda legitimar".

"No se tolerará que se vuelva a repetir", ha garantizado la consellera, en relación a la convocatoria a través de las redes sociales de nuevos disturbios el próximo sábado, 31 de octubre en Barcelona.

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En este sentido, ha desvelado que los Mossos d'Esquadra ya intervinieron ayer para identificar a pequeños grupos de jóvenes que se encontraban en Granollers (Barcelona) y en Girona, donde se habían convocado citas parecidas a la de Barcelona.

"Ante el riesgo de extensión, toda la contundencia policial y de la ley", ha indicado Parlon, que ha afirmado que las 130 detenciones que ha habido hasta el momento por los disturbios del sábado en Barcelona podrían no serán las únicas, ya que podría haber más a medida que avance la investigación.

¿Quién está detrás de las convocatorias?

Parlon ha pedido que se deje trabajar a los Mossos para que investiguen quién está detrás de una movilización "tan anómala y violenta", por lo que ha apelado también la ayuda de las plataformas de mensajería para que colaboren a identificar a los promotores y cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a "violencia clara".

En paralelo, la consellera también ha puesto el foco en las familias de estos menores, ya que considera "importantísimo" que sean conscientes de lo que hacen sus hijos, ya que "socialmente no es tolerable".

La convocatoria del pasado sábado provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia.

La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.