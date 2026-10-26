De acuerdo con el último balance de los Mossos d'Esquadra, han sido detenidas 130 personas

Quién hay detrás de 'Blocus', la plataforma anónima que alentó la protesta violenta en Barcelona

Compartir







BarcelonaLa Fiscalía de Menores ha pedido medidas de internamiento de 6 menores y más de 20 providencias de libertad vigilada, con la prohibición de asistir y aproximarse a menos de mil metros a reuniones o manifestaciones, para algunos de los detenidos por los disturbios del sábado en Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que el sábado derivó en violentos alborotos en Barcelona, convocada a través de las redes sociales por una plataforma anónima, y que desató pillajes, enfrentamientos, barricadas, quema de vehículos y daños en el mobiliario urbano, además de heridas a 14 agentes y a un guardia urbano.

De acuerdo con el último balance de los Mossos d'Esquadra, han sido detenidas 130 personas, de las cuales 76 son menores.

Más de 20 medidas de libertad vigilada

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía de Menores ha pedido seis medidas de internamiento para seis de los detenidos, tres de los cuales ya comparecieron ayer y el resto lo harán a lo largo de la mañana de hoy.

Además, ha pedido más de 20 medidas de libertad vigilada con prohibición de asistir y aproximarse a menos de mil metros a reuniones o manifestaciones.

El resto de menores pasarán a lo largo de esta semana a razón de unos 8 diarios, que han sido citados para evaluación por el equipo técnico y valoración de la posibles medidas cautelares que se interesen.

Además, hoy pasarán también a disposición judicial una cuarentena de los detenidos mayores de edad.

De los 130 detenidos por los Mossos d'Esquadra, 123 son hombres -49 mayores de edad y 74 menores- y 7 mujeres -5 mayores y dos menores-.

A raíz de estos incidentes, los Mossos han constituido un equipo conjunto de investigación que analiza las imágenes y las evidencias para identificar a los responsables de los altercados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las numerosas identificaciones policiales realizadas antes de los disturbios y durante los incidentes son una herramienta clave en la investigación policial.