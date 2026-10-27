El líder del PP ha destacado la selección en la Comunidad de Madrid, que ha definido de "muy compleja, con muchas variaciones"

Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, las dos caras enfrentadas del PP que acompañarán a Núñez Feijóo en la lista por Madrid

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El mensaje de Alberto Nuñez Feijóo de cara a las elecciones generales del 29-N es claro: Unidad y firmeza en un acto en el que ha dado protagonismo a dos de las mujeres más duras del PP. En la presentación de la lista del Partido Popular en Madrid, ha aparecido junto a Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso que han elogiado la capacidad de su líder para devolver el rumbo y la victoria al partido cuando estaba en su peor momento.

Los populares se han vestido de largo, este martes, en un acto en el 'Espacio Jorge Juan' para presentar la candidatura de Madrid para las generales, en el que han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid y la número dos al Congreso en esa lista con Núñez Feijoo en el centro. Han vuelto a acusar al Gobierno de beneficiarse de los disturbios en Barcelona y Bilbao.

El líder del PP ha destacado la selección en la Comunidad de Madrid, que ha definido de "muy compleja, con muchas variaciones". Feijóo ha elegido para la ocasión a Álvarez de Toledo y Ayuso, ambas con un verbo implacable, un contraste de perfiles que le sirve para presumir de aglutinar en sus listas

La diputada ha recordado sus críticas a Feijóo en el pasado: "Un día te llamé blando y seguramente tú a mi dura. Me gusta, aspiro a ello, pero enseguida ha ensalzado a su líder por haber devuelto la fuerza a la formación cuando estaba hecha jirones. "Se echó este partido a la espalda, lo levantó de sus cenizas, prácticamente le devolvió el rumbo la victoria y la esperanza. Feijóo es la fuerza de la razón que España necesita", ha subrayado Álvarez de Toledo.

Dejando atrás los adjetivos que hace tiempo le dedicó a Feijóo, aclaro que este tiene de "tibio" lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene de "decente", dijo en medio de los aplausos de los suyos..

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Isabel Díaz Ayuso, con fama de 'verso libre' dentro del partido, ha admitido que "cuando te llama como jefe te respeta aunque no comparta". también tuvo elogios para Feijóo porque "tiene esa capacidad de aunar tantas sensibilidades y dejarnos ser como somos", una cualidad que, aseguran, sutilizará para coser una España cada vez más polarizada.

Ayuso, también ha ensalzado este martes la "renovación" por la que ha apostado el candidato del PP para las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, en sus listas eligiendo "a los mejores y más experimentados" de la región y creyendo en "las bases y la constancia".