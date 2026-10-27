Feijóo ha recalcado que era "imprescindible" responder a la coalición de izquierdas para mantener la mayoría absoluta en el Senado

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su pacto con Vox en el Senado para responder a la "coalición de desesperados" del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. Tras asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "cambiado el tablero" con ese pacto de la izquierda, ha recalcado que era "imprescindible" responder a esa coalición para mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta y no ha llegado a descartar que sea posible que PP y Vox logren una mayoría reforzada de tres quintos.

"Las reglas de juego han cambiado. El tablero el señor Sánchez lo ha cambiado y, por tanto, hay que responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios", ha afirmado, para añadir que "no responder" sería una "irresponsabilidad". De hecho, ha confesado que no habría fraguado este pacto con Vox si el PSOE no hubiera firmado una coalición con Frente Amplio y otros partidos territoriales de izquierda.

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible"

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que su pacto con Vox es una respuesta esperada por la mayoría de los españoles que quieren un cambio en España y ha señalado que, a diferencia del pacto del PSOE con otras fuerzas de izquierda, no desaparecen las siglas de PP y Vox.

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta en la Cámara Alta", ha dicho, para insistir en que el acuerdo entre PP y Vox es una "respuesta responsable" a la "coalición de desesperados" de Sánchez.

En este sentido, ha indicado que se trata de una "reacción adulta" a un movimiento que hacía muchas décadas que no se producía. "El PSOE se fusiona con todas las fuerzas de izquierda, de izquierda extrema, y ante eso hay que reaccionar", ha abundado.

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Al ser preguntado si hay posibilidades de que PP y Vox logren con ese pacto en el Senado obtener los tres quintos --les permitiría renovar los magistrados del Tribunal Constitucional--, Feijóo ha respondido afirmativamente, pero ha admitido que para eso la gente tiene que "votar masivamente y que funcione correctamente ese punto de encuentro". Se trata, ha explicado, de que "en esas 14 circunscripciones" donde Vox presenta solo un candidato, los electores de ese partido apuesten por dos candidatos del PP.

Feijóo garantiza que mantendrá la Ley de plazos del aborto y ofrecerá alternativas para mujeres que quieran ser madres

Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que mantendrá la ley de plazos del aborto si gobierna a partir del 29 de noviembre y ofrecerá "posibilidades e incentivos" para las mujeres que quieran ser madres y tengan dificultades económicas.

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Así lo ha expresado al ser preguntado por la posible revisión del consentimiento paterno de las menores para abortar y si mantendrá la ley de plazos. "Si, seguirá siendo una ley de plazos, es lo que está firmado, es lo que he dicho, lo que creo y no cambio de opinión, no soy Sánchez", ha argumentado Feijóo de forma tajante.

El dirigente del PP ha asegurado que "acatará" el fallo del Tribunal Constitución respecto al aborto del embarazo. "Lo he firmado, creo que fue en enero de 2025, está en las redes sociales, y acato por supuesto esa sentencia y las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo", ha insistido Feijóo que también ha expresado su voluntad de "buscar posibilidades e incentivos para todas aquellas mujeres que tengan dudas entre tener hijos o no por un problema económico".

Respecto a la ley de eutanasia, Feijóo ha recordado que su partido no ha votado a favor de la ley y ha admitido sus "discrepancias" a la vez que ha reconocido "el derecho a una muerte digna como último eslabón cuando no se puede tener una vida digna".

Para Feijóo, "este es un debate muy de fondo, un debate ético, moral, de libertades individuales, de enorme complejidad y, por tanto, que se diga que aquí se puede hacer lo que cada uno le dé la gana, en un país democrático o en un Estado de derecho no es lo que corresponde".