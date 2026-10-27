Jéssica Rodríguez ha depositado en la Audiencia Nacional los 44.000 euros que cobró en total de las empresas públicas

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La expareja del exministro José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, ha depositado en la Audiencia Nacional los cerca de 44.000 euros que cobró en total de las empresas públicas Tragsatec e Ineco, a cuenta de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de una futura condena.

El pasado día 14, la exnovia de Ábalos ingresó 4.000 euros y este miércoles ha consignado 39.950,54 euros, según consta en una providencia del juez Ismael Moreno, a la que ha tenido acceso EFE. La defensa ya explicó en el primer pago que este ingreso se hace "única y exclusivamente a los efectos del artículo 21.5 del Código Penal", ante la posibilidad de una condena en un futuro juicio.

Dicho artículo contempla como circunstancia atenuante la de "haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral".

Da el paso tras confirmar su imputación en el caso Koldo

Rodríguez ha dado este paso una vez que la Sala de lo Penal confirmó su imputación en la rama del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional.

Este tribunal considera que el juicio celebrado contra el exministro en el Supremo, en el que ella declaró como testigo, no implica cosa juzgada y apunta a su eventual responsabilidad en los hechos relacionados con sus contratos en Ineco y Tragsatec, donde estuvo durante dos años y medio percibiendo salarios aunque no iba a trabajar, como ella misma reconoció en el alto tribunal.