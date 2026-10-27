La juez pide la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta

La jueza reclama que se desclasifiquen "todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades"

La desclasificación debe hacerse en un periodo máximo de quince días

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado este martes la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación a la entrada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que lo haga en quince días.

En el auto, Tardón reclama que se desclasifiquen "todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026", y, en concreto, aquellos relativos "a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha".

La desclasificación debe llevarse a cabo "con carácter urgente"

La jueza también quiere que se haga público el "listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y el 30 de julio", así como cualquier otra que se haya remitido con posterioridad.

La desclasificación de estos documentos debe llevarse a cabo "con carácter urgente, y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales" desde la recepción de la solicitud, según figura en el auto dictado por Tardón.