Malena Guerra 27 OCT 2026 - 22:36h.

18 localidades en 11 Comunidades Autónomas se encuentran en alerta ante posible disturbios y saqueos.

Así captaron a los menores en Blocus: el mensaje era robar, vestir de negro, llevar spray y bengalas

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Los jóvenes son especialmente vulnerables y esos mensajes coordinados a través de las redes se difunden a gran velocidad. Las fuerzas de seguridad rastrean nuevas convocatorias. Temen que haya otras citas este fin de semana, con motivo de la fiesta anglosajona del Halloween. La convocatoria para el día 31 de octubre corre por los institutos catalanes "me han enviado el link para unirme, quieren estampar un coche en una tienda de Rolex", y abarca 18 localidades en 11 Comunidades Autónomas en alerta, como Marbella. Muchos son los que ya piensan cerrar el concesionario.

En sus canales debaten si adelantar al 30 los saqueos, es Black Friday y hay menos seguridad. La policía catalana ha conseguido permiso judicial y les monitoriza en tiempo real. Albert Palacio, del sindicato policial USPAC, "debe ser al momento porque es que es la única manera de poder seguir la investigación".

Han logrado cerrarles 3 de Telegram, pero han abierto tres nuevas. Juegan al ratón y al gato. En eso coinciden los analistas expertos. Las cuentas se generan y se vacían y actuan de cortafuegos paraa evitar el rastreo. Blocus ha sido diseñado arquitectónicamente. "Están preparadas para ser perseguidas, hay una arquitectura de red detrás de los disturbios", señala Marga Herrero, analista de inteligencia, Golden Owl.

Arquitectura en cuatro capas. Pensada para captar en Tik tok con la marca Blocus, derivar a telegram para el saqueo, difundir los robos e incitar a más violencia contra los culpables en otras cuentas. "Hay alguien que pensó, que diseñó, que organizó, que montó todo esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Básicamente cuestionar todo lo institucional", explica.

Buscan la desestabilización. Combatirlo también pasa por que TiK Tok retire los contenidos violentos, algo poco probable . "Se tienen que cumplir las leyes europeas, si no se pueden enfrentar a multas del 6% de la facturación global", explica Borja Adsuara, experto en Derecho Digital.

Este fenómeno para los expertos es un desafio a España y a Europa.