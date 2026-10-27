En la capital vizcaína, una protesta que comenzó de forma pacífica terminó convirtiéndose en una batalla campal

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Apenas queda un mes para las elecciones y la violencia en las calles ha vuelto a protagonizar la actualidad. A los altercados del 12 de octubre en la Puerta del Sol entre acampados y grupos de ultraderecha, las cargas policiales en la Universidad durante la huelga de profesores y los disturbios en A Coruña durante un acto de Santiago Abascal, se suman ahora los incidentes registrados este fin de semana en Barcelona y los ocurridos anoche en Bilbao.

En la capital vizcaína, una protesta que comenzó de forma pacífica terminó convirtiéndose en una batalla campal al caer la noche. Decenas de radicales encapuchados y vestidos de negro sembraron el caos en la principal arteria de la ciudad, lanzando piedras, petardos, cohetes y todo tipo de objetos contra los agentes de la Ertzaintza.

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Las consecuencias de los disturbios

Los altercados derivaron en graves episodios de vandalismo, con contenedores y más de una docena de vehículos incendiados. Algunos vecinos, impotentes ante la situación, trataron de enfrentarse a los radicales para frenar los destrozos.

A plena luz del día, las consecuencias de aquella noche siguen siendo visibles. Varios vehículos han quedado completamente calcinados, con la chapa retorcida y sin puertas ni lunas. En algunos casos, apenas queda el esqueleto de lo que antes era un coche.

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"Las llamas, el humo negro… Fue espantoso, vamos, de llorar", recuerda una vecina que presenció los hechos. La familia de Maite todavía intenta asimilar los daños sufridos por su vehículo. "Tú fíjate qué desastre. La niña también se llevó un disgusto; cuando se enteró, se puso a llorar: “Ay, nuestro coche”. Una impotencia increíble, porque no encuentro ningún sentido a protestar de esta manera ", lamenta.

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El miedo también se apoderó de los residentes durante los disturbios. Una vecina explica que bajó todas las persianas ante el temor de que la situación fuera a más: "Mucho miedo, además. Bajé todas las persianas porque digo: en cualquier momento esto va y revienta ".

El alcalde de Bilbao ha condenado los hechos y ha calificado a sus responsables de "un grupo de energúmenos ". El Ayuntamiento ha intentado promover una declaración institucional para condenar tanto los altercados como los gritos de apoyo a ETA. Sin embargo, la iniciativa no ha salido adelante ante la negativa de EH Bildu a respaldarla.

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La formación ha expresado, no obstante, su rechazo a los comportamientos violentos a través de un comunicado en el que manifiesta su "más absoluto rechazo " a este tipo de actuaciones.

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de la existencia de grupos radicales organizados. "En estos momentos hay varios cientos de personas radicales organizadas ", ha señalado.

Los incidentes se han saldado con 17 personas detenidas: 14 hombres y tres mujeres. Mientras continúan las valoraciones de los daños, los vecinos tratan de recuperar la normalidad tras una noche que ha dejado vehículos calcinados, miedo e importantes pérdidas materiales.