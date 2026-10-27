¿Por qué menores, casi niños, se sumaron a un acto de violencia así? ¿Cómo se movilizaron?

Los padres de los menores participantes en los disturbios en Bilbao y Barcelona tendrán pagar la factura de los daños

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Ayer la violencia se cebó en Bilbao. El sábado fue en Barcelona. Cientos de jóvenes arrasaron tiendas y sembraron el caos en el centro de la ciudad tras una convocatoria que se movió por una red social. ¿Por qué menores, casi niños, se sumaron a un acto de violencia así? ¿Cómo se movilizaron? Blocus, es el nombre que nació en las protestas en Francia y ahora, aparece en las redes de España. En Informativos Telecinco hemos podido hablar con algunos jóvenes que estuvieron allí.

"Todo empezó primero con dos chicas que hicieron un grupo para poder manifestarse", dice una de las personas que estaba en el grupo del que se inició todo. Se llamaba anaqrwuia y cuenta con 588 miembros. Pero rápidamente se unían más y más jóvenes e invitaban, a robar. Los mensajes lo dejan claro, "robamos Apple, Gucci, tiendas de ropa".

Y ahí, cuando se habla de robar es cuando la convocatoria toma forma. Es entonces cuando los mensajes ya van en otra dirección. Ya se habla de código de vestimenta, pantalones negros, chaquetas negras, pasamontañas, guantes para no ser identificados. Y los indispensables, como si de mora se tratara. "Sprays, bengalas, extintores y carteles".

El perfil, según una de las integrantes del grupo, "gente marroquí y latina". Y muchos menores de edad. Sergio Gómez de Segura, secretario general del sindicato ERNE verbaliza lo que muchos piensan. "Esos padres viendo a sus hijos menores saliendo de casa vestidos de negro, con 14 años, como se han visto en las imágenes. Es que de los 19 detenidos, 12 son menores. Muchos de ellos presumiendo de sus robos en Tik Tok. "Estamos orgulloso de robar... mi padre ha venido conmigo", dicen entre risas.

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La responsabilidad penal empieza a los 14, y hasta los 18, les corresponde a los padres pagar los daños que han hecho sus hijos. Pablo Gea, agobado penalista, lanza un mensaje a los damnificados por estos delincuentes: "Aquel al que le hayan reventado el coche, el negocio o cualquier cosa tienen la seguridad de que puede cobrar. Si son extranjeros o tutelados, se hace cargo el gobierno autonómico". Convocatorias, en definitiva, que terminan con consecuencias reales.