El líder del Partido Popular ha manifestado que "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras"

Pedro Sánchez: "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año"

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El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes de la línea Madrid-Sevilla a la altura de Urda, Toledo, que ha causado al menos 68 fallecidos. El accidente se ha producido apenas 10 meses después del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en el que también se produjo un choque mortal entre un tren de Iryo y un tren de Renfe.

Feijóo ha pedido saber qué medidas se han adoptado desde el accidente de Adamuz el pasado mes de enero y ha reclamado una "revisión completa e independiente" de toda la red ferroviaria: "Es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias".

Hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque entre los trenes y Feijóo ha insistido en la importancia de que se conozca qué está pasando con las infraestructuras especialmente tras lo ocurrido en Adamuz: "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

Además, el presidente del PP, que ha declarado esta mañana desde la sede del partido tras cancelar su precampaña electoral al conocer lo sucedido, ha añadido que si bien no es momento de "discutir sobre las responsabilidades políticas", ha insistido en que los ciudadanos también "tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red".

Por otra parte, Feijóo ha señalado que el PP estará esta tarde a las 20:00 horas en los ayuntamientos de España apoyando el minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias "con dolor, con solidaridad y con exigencia". "Y yo el primero. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz", ha finalizado.