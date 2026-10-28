El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se pronuncia sobre el segundo accidente ferroviario mortal en España en tan solo 10 meses

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MadridEl ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este miércoles que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria, como el que se ha producido este miércoles en Urda, Toledo, es "verdaderamente inverosímil".

El ministro anunció en redes sociales que desde las 09:40 horas llevaba reunido en el centro de control H24 de la estación de Atocha, en Madrid, para obtener toda la información posible sobre lo ocurrido en el accidente entre el AVE y el Iryo. Horas después, una vez informado por los responsables competentes del accidente, Óscar Puente ha dado una rueda de prensa para dar los detalles de lo sucedido.

En una comparecencia en la madrileña estación de Atocha, el titular de Transportes ha dicho estar "absolutamente devastado" por el accidente, que ha calificado de "inexplicable" por sus características, y por las víctimas que ha provocado. "Es de los momentos más duros que se puede afrontar", ha señalado Puente en declaraciones a medios ofrecidas tras el incidente.

Al ser preguntado sobre si se plantea dimitir tras este accidente y el acontecido en enero en Adamuz (Córdoba), donde por un siniestro de dos trenes también de alta velocidad fallecieron 46 personas, el ministro ha dicho que de momento no se plantea dimitir porque su objetivo es "esclarecer" todo lo ocurrido y "tratar de resolverlo".

Óscar Puente, sobre la persona del centro de control de Adif: "Está identificada, es inexplicable su decisión"

El ministro Óscar Puente ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

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Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria para explicar el accidente ocurrido esta mañana en Urda. Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

Óscar Puente: "El sistema ferroviario es seguro"

"El sistema ferroviario es fiable y es seguro, con unos límites, evidentemente, que abarcan el propio material, tanto rodante como de la infraestructura, y los límites de la actuación humana, que también, evidentemente, juega su papel, como cualquier entorno de transporte, bien sea ferroviario, bien sea de carretera o bien sea aeronáutico", ha señalado

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"Hay muchos sistemas, hay mucha reglamentación, protocolos muy claros... y a partir de ahí, fallos evidentemente se pueden producir. Pero yo tengo que reiterar que tenemos un sistema ferroviario seguro, homologable al del resto de países de nuestro entorno", ha añadido.