Ouigo cancela todos sus trenes el 30 de octubre y el 2 de noviembre al no haber servicios mínimos en la huelga

La compañía ha cancelado el servicio al no poder garantizar qué trenes circularían o no estos días

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La compañía de trenes, Ouigo, ha cancelado todos los trenes que estaban programados para el viernes 30 de octubre y el próximo lunes 2 de noviembre con el objetivo de evitar que la huelga convocada por los maquinistas de la compañía aumente el caos provocado en el sistema ferroviario tras el accidente de Urda, Toledo.

En la convocatoria de la huelga el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había fijado los servicios mínimos en un 72%. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dejado cautelarmente sin efecto esa resolución ministerial, por lo que Ouigo no puede garantizar qué trenes circularían o no estos días.

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Inicialmente, en cumplimiento de la resolución del Ministerio, la compañía canceló los trenes no contemplados como servicios mínimos y organizó la operativa para garantizar que los trenes definidos como servicios mínimos circulasen con normalidad. Sin embargo, ante la resolución de la Audiencia Nacional, la compañía ha tenido que cambiar sus previsiones y cancelar el resto de servicios programados para ambas fechas por la incertidumbre generada por la situación.

La cancelación afecta a 40 trenes durante estos dos días y a 20.000 viajeros, en pleno puente del 1 de noviembre, según ha informado la compañía en un comunicado.

Por su parte, Ouigo ha destacado en un comunicado que respeta "profundamente" el derecho a la huelga, pero el auto de la Audiencia Nacional le impide hacer una programación de sus trenes. Además, ha recalcado que "la decisión se debe única y exclusivamente a la voluntad de la compañía de evitar mayor confusión en las estaciones y afectación a los viajeros en el contexto actual".

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