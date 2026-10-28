Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre

La operadora francesa Ouigo ha suspendido todas las circulaciones de la compañía en el corredor que conecta Madrid y Andalucía y Renfe cancela la venta de billetes

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: no quedan más heridos por atender en la zona del siniestro

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Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

El operador ferroviario ha establecido ese plazo de tiempo durante el cual no venderá más billetes en esa línea, si bien eso no quiere decir que el corredor vaya a estar cerrado hasta diciembre. En caso de que Adif la abra antes, Renfe volverá a prestar el servicio.

Desde Adif todavía no han informado del tiempo que estará cortada la circulación. Ouigo ya ha anunciado que sus servicios estarán suspendidos al menos hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, incluido.

La operadora francesa Ouigo ha suspendido todas las circulaciones de la compañía en el corredor que conecta Madrid y Andalucía hasta, al menos, el próximo lunes 2 de noviembre, tras el accidente registrado en Urda (Toledo) con al menos 68 muertos, ha informado este miércoles la compañía.

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Ouigo ha reiterado en un comunicado su apoyo a todos los afectados

Ouigo ha reiterado en un comunicado su apoyo a todos los afectados, así como al sector ferroviario en su conjunto, tras el accidente ocurrido antes de las 9:00 horas de hoy, cuando un tren Iryo ha sido embestido por un AVE, provocando que varios vagones se hayan caído por un terraplén.

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Esta misma mañana, Adif ha anunciado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid y el corredor sur "hasta nuevo aviso" y ha pedido a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según han informado fuentes de Transportes.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias ha informado en la red social X de que ha quedado interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un accidente por alcance de dos trenes y de que todos los convoyes de esta línea se encuentran detenidos en estaciones del trayecto.