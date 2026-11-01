El Partido Popular y Vox se personarán en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda

Última hora del accidente de tren en Urda: la jueza requiere "de forma urgente" la disposición de todos los medios personales para localizar restos

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UrdaEl Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para que se investiguen los hechos hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por la formación.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado Ezcurra, quien ha sostenido que lo ocurrido en Urda "no puede explicarse simplemente como un accidente".

Vox también se personará

El anuncio del PP se suma al realizado también este domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien también ha avanzado que su partido se personará como acusación popular en la causa.

La portavoz del PP ha atribuido la tragedia a "años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas" que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes deberán explicar.

En su intervención, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, Ezcurra ha recordado a las más de 100 víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ha dedicado una mención especial a Fátima Báñez, compañera del PP fallecida en una de las tragedias. "Era una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana a la que vamos a echar muchísimo de menos", ha señalado la portavoz 'popular'.