La atención psicológica también se da hacia el propio operativo de la Guardia Civil que ha vivido el accidente de Urda

Última hora del accidente de tren en Urda: la jueza requiere "de forma urgente" la disposición de todos los medios personales para localizar restos

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La atención psicológica desplegada tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) no solo se ha dedicado a atender a heridos y familiares de fallecidos y desaparecidos, sino también hacia el propio operativo de la Guardia Civil que está interviniendo en los distintos frentes del suceso.

Así lo ha detallado este domingo el comandante Andrés López, psicólogo de la Guardia Civil, en declaraciones a los medios desde Toledo, donde ha señalado que aunque los varios centenares de agentes que han intervenido desde el primer día en la emergencia son un personal que "está muy curtido", situaciones como esta dejan un sentimiento de "frustración".

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Oferta de apoyo

López ha explicado que cuando los primeros agentes desplazados al lugar del accidente "recibieron el primer impacto de ver fallecidos, de ver a personas heridas y de sacarlos y evacuarlos de la zona lo antes posible, con la mayor rapidez", ya se contó con el apoyo de los psicólogos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en la zona.

"Todos los compañeros que han participado en el operativo, que son varios centenares", algunos de los cuales han hecho "doblete" y van a seguir interviniendo en la zona, están "presentes y los tenemos controlados" con el fin de poder contactar con ellos y hacerles un "acompañamiento" y "descartar posibles desadaptaciones en el futuro" aunque hayan afrontado los hechos de forma "adaptada".

Según López, aunque esta atención es "un poco a demanda", muchas veces "la simple oferta de ese apoyo es lo que hace que el compañero vea que puede tener un referente dentro del Cuerpo para poder compartir esos sentimientos, esas emociones y esas vivencias que a lo largo del tiempo se van elaborando". "Hay que contactar, hay que presentarse, hay que ofrecer el apoyo", ha incidido.

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A los efectivos que no han manifestado tener "ninguna inquietud", los psicólogos de la Guardia Civil se van a preocupar "de buscarlos "para que vean que sus compañeros estamos ahí". "Al final se trata de normalizar en una emergencia todas estas reacciones emocionales potentes, esos pequeños residuos", ha confesado el comandante Andrés López.

Como ha admitido, sobre el terreno ya ha habido que hacer una atención a algunos efectivos, especialmente "por la frustración" y porque presentan "algún desgaste". "No olvidemos que hay algunos compañeros que han perdido la vida que también son guardias civiles" y algunas personas los conocían y tenían con ellos "no solamente relaciones de compañerismo sino de amistad".

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Atención a familiares

En cuanto a la atención a los familiares de los desaparecidos que permanecen en la Casa Diocesana de Ejercicios 'El buen pastor' de Toledo, Andrés López ha indicado que es "un dispositivo estupendo" que ha permitido acoger a las personas "en salas tranquilas, con la intimidad más adecuada, intentando que recibieran la noticia sentadas, cerca de un sanitario".

El comandante ha querido destacar que, pese a que el dispositivo de atención a familiares se ha centralizado en Toledo, ha habido "muchas intervenciones" de los psicólogos de la Guardia Civil en ciudades como Madrid, Sevilla, Huelva o Alicante. En esta última, ha contado, la psicóloga de la Guardia Civil acompañó a su Policía Judicial a dar la comunicación del fallecimiento y que esa noticia "se realizara con las mayores garantías".

Aunque reconoce que ha habido "algunas demoras" en el proceso de identificación, ha agregado que la Guardia Civil "trabaja tranquila, muy rápido" pero "con la mayor seguridad". De hecho, a día de hoy "en principio todos los españoles están identificados y ahora quedan algunas familias de personas extranjeras".

Sobre las identificaciones que quedan por confirmar, ha destacado que "honestamente" no se puede hacer una previsión temporal, ya que, en el caso de las personas extranjeras implicadas, el proceso "va a ser un poquito más lento".