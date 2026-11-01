La decisión de la jueza instructora obedece a la urgente necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el luga

Última hora del accidente de tren en Urda: 34 personas siguen hospitalizadas, 15 de ellas en la UCI

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La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia por la que se requiere de forma urgente a la empresa de grúas contratada por Adif Renfe para que disponga de los operarios que sean necesarios, estableciendo los turnos que sean precisos, para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El requerimiento judicial, que fue acordado y notificado este sábado, tenía como objetivo continuar de manera ininterrumpida con las labores de retirada de los vagones en la zona del accidente durante la pasada noche, del 31 de octubre al 1 de noviembre, que no ha sido posible por la falta de operarios suficientes de la empresa de grúas. No obstante, durante la mañana de este domingo se han reanudado los trabajos.

La jueza dicta un acto para prohibir la publicación de información o imágenes de las víctimas

La decisión de la jueza instructora obedece a la urgente necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados, cuya zona continúa inspeccionándose en las labores de búsqueda, y todo ello con el último objetivo de hacer entrega con la mayor rapidez a los familiares de las personas fallecidas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en un comunicado.

Al margen de esta decisión, la jueza instructora ha dictado un auto por el que se acuerda la prohibición de obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro ferroviario o sus familias, todo ello con la máxima finalidad de preservar la intimidad, integridad y dignidad de las mismas y evitar situaciones de revictimización.

Todo ello a su vez sin perjuicio de la difusión de los datos que sean necesarios a los efectos de identificación de las víctimas. El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario.