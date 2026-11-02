Feijóo acusa a Sánchez de estar centrado en el "relato" y los sondeos" cuando "aún no se han entregado todos los cuerpos"

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Finalizado el luto oficial por el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que deja al menos 69 víctimas mortales, los partidos políticos retoman este lunes su agenda por la campaña electoral. Quedan solo 27 días para las elecciones y lo ocurrido va a impactar de alguna manera en el resultado de las urnas del 29N.

Las encuestas publicadas tras el choque de trenes confirman que el PSOE se resiente y hay un cambio de tendencia. También en la estrategia de los principales partidos. Desde Génova se centran en el papel gestor de Alberto Núñez Feijóo.

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El líder del PP ha asegurado este lunes que "aún no se han entregado todos los cuerpos" tras el accidente de Urda (Toledo) pero el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en el "relato" y los "sondeos" para ver si le "perjudica o no el cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras recalcar que "la frivolidad" y las "bravuconadas" no resuelven los problemas, ha presumido de su experiencia de gestión para poder gobernar España.

Sánchez ha usado el poder "como un fin en sí mismo"

"España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: Yo sí sé hacerlo", ha proclamado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado en la sede nacional de PP para retomar la campaña electoral tras el trágico accidente de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas.

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La reunión, bajo el lema 'Una España que funcione, y de la que se han ausentado varios 'barones' del PP por cuestiones de agenda, ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda. Además, se ha brindado una prolongada ovación a la exministra de Empleo Fátima Báñez, una de las fallecidas en el siniestro ferroviario.

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El líder del PP ha afirmado que, durante estos ocho años, Sánchez ha utilizado "el poder como un fin en sí mismo". "La verdad deja de ser un compromiso, ya no importa lo que ocurre, sino cómo se cuenta.

Basta con que el relato funcione", ha dicho, para añadir que hasta la tragedia de Urda "se gestiona pensando en el poder como un fin". Feijóo ha afirmado que decidir si se cesa o no al ministro de Transportes por lo que "digan las encuestas" evidencia el "nivel moral de esta gente, que es ninguno". "Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudican o no el cese del ministro", ha criticado.

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El jefe de la oposición, que ha trasladado el apoyo del PP a las víctimas, a sus familias y a los maquinistas, controladores y empleados de Adif y Renfe, ha señalado que, nueve meses después del accidente de Adamuz, "las familias siguen sin saber qué ocurrió, pero aquí tardan solo unas horas en encontrar un culpable".