Un ciberataque afecta al menos a 60 de supermercados europeos y provoca fallos en sus congeladores

Los congeladores experimentaron un aumento repentino de temperatura, lo que ha echado a perder alimentos

Un ciberataque estropea las máquinas de hielo de supermercados de Francia y deja pérdidas millonarias

Compartir







Un nuevo ataque informático ha provocado esta pasada noche subidas de la temperatura en congeladores de supermercados de Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Estonia.

Ahold Delhaize, Carrefour Bélgica, Spar, ICA y Coop han confirmado incidentes informáticos en al menos 60 supermercados, según sus respectivos portavoces. El denominador común de estos ataques es que los refrigeradores, pero sobre todo los congeladores, experimentaron un aumento repentino de temperatura hasta aproximadamente 15ºC, lo que echó a perder algunos alimentos.

PUEDE INTERESARTE EEUU se prepara para sus elecciones legislativas: sentarán las bases del futuro después de Donald Trump

Esta situación recuerda al ciberataque a gran escala que afectó a los sistemas de refrigeración de los supermercados en Francia a mediados de octubre , aunque aún no se ha establecido ningún vínculo con los incidentes ocurridos esta mañana en varios países europeos.

En aquella ocasión, alrededor de 150 tiendas se vieron afectadas después de que la temperatura de sus congeladores llegaron a alcanzar los 50°C, provocando pérdidas de productos alimentarios e incluso algunos incendios.

PUEDE INTERESARTE Al menos nueve personas mueren al estrellarse un avión privado en una zona residencial de Florida, Estados Unidos

Los supermercados afectados

La cadena de establecimientos belga Delhaize ha sido una de las más afectadas al constatar que al menos 40 de sus tiendas han recibido el impacto de estos ataques, según ha informado un portavoz en un comunicado recogido por los medios belgas. Según ha explicado Stephan Moelans, director ejecutivo de Sabcobel, la empresa encargada de la refrigeración de Delhaize, los atacantes habrían activado a distancia el sistema de descongelación de los equipos de frío.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, Colruyt Group confirmó que cinco tiendas SPAR de Bélgica sufrieron ataques similares contra sus sistemas de refrigeración

En Suecia, los ataques han afectado a las cadenas ICA y Coop, donde varios congeladores han quedado fuera de servicio tras alcanzar súbitamente temperaturas de hasta 50 grados, informaron portavoces de ambas compañías al diario 'Aftonbladet'.

Las cadenas aún intentan determinar el alcance del problema informático. En ICA, el portavoz indica que actualmente se trata de un "número limitado de tiendas", mientras que Coop informa de que seis tiendas están afectadas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Estonia, el proveedor tecnológico Kitman Coldtech explicó a la cadena pública ERR que una cadena de supermercados también sufrió un ataque que elevó hasta los 50 °C la temperatura de sus sistemas de refrigeración. El director ejecutivo de la empresa, Jann Mutso, señaló que el incidente se produjo esa misma mañana, aunque no quiso revelar el nombre de la cadena afectada.