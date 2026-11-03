El gesto de Rufián con Óscar Puente tras anunciar su dimisión: “Has sido un gran ministro”

El gesto de Gabriel Rufián con Óscar Puente tras anunciar su dimisión: “Has sido un gran ministro”
El portavoz de ERC ha sido el primero en acercarse al ministro tras finalizar la comparecencia en la que ha anunciado que dimite
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido el primero en acercarse a Óscar Puente tras anunciar su dimisión al finalizar su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso. “Has sido un gran ministro”, le ha dicho el político catalán a Puente mientras lo abrazaba.
Tras varias horas de comparecencia en la Cámara Baja respondiendo a las preguntas de los diferentes grupos políticos sobre la tragedia ferroviaria de Urda, el ministro de Transportes ha anunciado su dimisión por “una cuestión de dignidad política”. “Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha remarcado.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que, aunque no ha pedido la dimisión de Puente alegando que no era lo importante a tratar este martes, sí que ha criticado duramente el sistema ferroviario en España. Nada más terminar la intervención de Puente en la que ha anunciado que renuncia a su cargo, el portavoz de ERC se ha levantado de su sitio y ha ido hacia el ministro.
“Has sido un gran ministro”, le ha dicho al oído mientras lo abrazaba. El portavoz del Grupo Parlamentario Republicano ha había señalado a Puente al inicio de su turno como “un buen político que da la cara” tras su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso.