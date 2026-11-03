"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", ha dicho

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha dicho durante su comparecencia en la Diputación Permanente.

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente por el accidente ocurrido el pasado miércoles, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, han pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecido en Adamuz (Córdoba) en enero.

"El drama es el de las víctimas"

Puente ha dicho que ésta no era la única decisión posible, pero sí "la única que hubiera estado dispuesto a tomar", después de que este 2026 la alta velocidad ferroviaria haya sufrido los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que arrancó en 1992, con los 69 fallecidos en el siniestro de Urda (Toledo) y los 46 en enero pasado en el ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Por ello, dijo, no poder "continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos". "Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas", ha dicho Puente.

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También ha indicado que esto "no es ningún drama", porque "drama, sin duda, es el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver, así como la de los heridos, algunos de ellos maltrechos, amputados".

"Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío"

"Quiero que todos ellos sepan una cosa. Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío", ha afirmado Puente, que ha incidido en que, parafraseando al exministro el puente de Entre-os-Rios), "la culpa no puede morir soltera".

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Ha dicho que su decisión "es de dignidad política y como tal hay que verla", al tiempo que ha señalado que "es buena para el país y es buena para la democracia, una democracia madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen".

Asimismo, ha incidido en que renuncia también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre, por lo que no será cabeza de lista al Congreso por Valladolid. "Formo parte de una organización con casi 150 años de historia. En ella, antes que yo militó mi madre, que sigue haciéndolo, y antes que ella mi abuelo. Por tanto, mi decisión lo único que pretende es estar a la altura, a la altura de mi partido y sobre todo a la altura de los que me precedieron, de los que entregaron todo", ha comentado.

Así, ha reivindicado su idea de "servir" a su idea de país y de sociedad, "una sociedad más justa e igualitaria". "Todos ellos merecen que quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar a nuestras siglas y a ese proyecto estemos a la altura. Siempre lo he pensado y lo sostengo. Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor", ha dicho.