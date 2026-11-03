El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del extitular de Transportes "demuestra" que "no todos somos iguales"

Óscar Puente informó a Pedro Sánchez su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas".

"Políticos como él dignifican a nuestro país", ha añadido este martes en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha achacado la renuncia de Puente a "la dignidad" y la "voluntad propia", así como por deferencia hacia el "proyecto progresista".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del extitular de Transportes "demuestra" que "no todos somos iguales" porque "unos solo dan lecciones" mientras "otros lo dan todo", en alusión al Partido Popular.

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.