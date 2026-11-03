Los muertos en siniestros y el ocaso del AVE, acaban con la carrera política de Óscar Puente

Afiliado al PSOE desde 1990, ocupó su primer cargo orgánico en julio de 2004.

Óscar Puente avanza su dimisión tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"

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La dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha producido después de dos accidentes en la alta velocidad en menos de un año, con 115 muertos, en un modo de transporte ahora en entredicho pero que ha sido, desde su arranque den 1992, la joya del sistema ferroviario español.

La crisis tras el accidente de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre -en el que un AVE alcanzó a un Iryo y causó 69 muertos- se suma a la derivada del siniestro del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que un Iryo descarriló y provocó una colisión con un Alvia, con 46 muertos.

Óscar Puente, nacido en Valladolid, en 1968, ministro desde noviembre de 2023, ha sido uno de los miembros del Ejecutivo con mayor presencia pública: es el cuarto más conocido del gobierno pero también el que peor nota obtiene (4,1), según el último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS). Ha sido reprobado tres veces en el Congreso y cuatro en el Senado.

Le gusta bajar a la arena, lidiar incluso con sus 'haters' en las redes sociales, que tiene a gala gestionar personalmente, pese a que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le recomendó encargar esta tarea a un 'community manager'. Muy vinculado a Sánchez desde que fuera su portavoz durante las primarias socialistas de mayo de 2017 (en las que el actual presidente consiguió recuperar la secretaría general del partido), Puente sonó incluso como sucesor, una posibilidad que ahora se esfuma.

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Quienes han trabajado con él hablan de un carácter fuerte, con un nivel de exigencia altísimo, que le ha llevado a cesar con cierta frecuencia equipos en el propio ministerio y en las principales empresas que dependen de Transportes.

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"De ganador a ganador" a Feijóo en el Congreso

Aunque lleva en la política desde los años 90, su gran salto a la arena nacional se produjo en septiembre de 2023, en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder del PP ganara las elecciones del 23 de julio, aunque finalmente no consiguió suficiente respaldo parlamentario para formar gobierno.

Sorprendió que el PSOE eligiera a Puente como portavoz en ese debate, que el ahora dimitido arrancó con un "de ganador a ganador", recordando que el también había sido el más votado para alcalde de Valladolid pero un pacto PP-VOX le quitó el sillón de la alcaldía.

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Muy combativo en el Parlamento contra el PP, le acusa de haber abandonado la red de alta velocidad por falta de inversión en los años en que gobernó (de 2011 a 2018) y se ufana de haber aprobado y gestionado las mayores inversiones en este modo de transporte de la historia. Justo el día antes del accidente de Urda (Toledo), Renfe aprobó el mayor contrato de su historia para la renovación de parte de la flota de alta velocidad: 30 trenes adjudicados a la alemana Siemens por 1.218 millones, que deben empezar a entregarse en la primavera de 2030.

Crítico con la liberalización ferroviaria

En sus tres años al frente del Ministerio de Transportes ha debido asumir la liberalización de la alta velocidad, que comenzó en 2021 con la entrada de los nuevos operadores competencia de Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo, ambas con capital público de sus estados). No obstante, Puente es muy crítico con ese proceso porque entiende que España ha puesto "alfombra roja" a los competidores de otros países mientras Francia impone todas las trabas imaginables a Renfe para operar en el país vecino.

El propio ministro ha tratado de justificar en repetidas ocasiones los continuos incidentes en la infraestructura, diseñada para dar servicio solo a un operador (Renfe), que, en la primera línea de alta velocidad inaugurada en España, en 1992 la Madrid-Sevilla, ofrecía seis servicios diarios por sentido.

Hoy, en esas líneas con Andalucía circulan más de 200 trenes por sentido sobre unas vías con retoques solo puntuales, como se puso de manifiesto tras el accidente de Adamuz.

Como responsable de Transportes tuvo que comparecer varias veces en el Parlamento en relación con las presuntas irregularidades cometidas en el ministerio en el marco del denominado 'Caso Koldo', cuando el titular del departamento era José Luis Ábalos.

Óscar Puente, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ejerció como abogado en esta ciudad hasta que, en 2015 fue elegido alcalde, puesto que ocupó hasta 2023. También fue portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2017 y 2021. Afiliado al PSOE desde 1990, ocupó su primer cargo orgánico en julio de 2004 como vicesecretario general provincial en Valladolid. En 2007 fue elegido concejal por primera vez.