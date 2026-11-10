"Después de Adamuz, nueve meses más tarde, volvemos a vivir la misma ansiedad, mismo sufrimiento y mismo dolor".

La misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda, en directo: los reyes, Feijóo y cinco ministros presentes

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes que con las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) -- 16 de las mismas andaluzas -- "volvemos a sufrir el mismo dolor" que el ya atravesado hace menos de un año tras el siniestro de Adamuz (Córdoba), por lo que ha aseverado que Andalucía "empujará" para esclarecer las causas de ambos accidentes y "evitar" catástrofes ferroviarias de esta magnitud.

"Quiero que desde Andalucía empujemos mucho para que se investigue exactamente por qué hemos tenido esos dos graves accidentes en menos de nueve meses, para que no vuelva a suceder y no volvamos a atravesar este sufrimiento", ha remarcado Moreno en declaraciones a la prensa antes de participar en la misa funeral que ha acogido durante la jornada la Catedral de Toledo, a la que han asistido los Reyes Felipe VI y Letizia.

De hecho, ha resaltado que "después de Adamuz, nueve meses más tarde, volvemos a vivir la misma ansiedad, mismo sufrimiento y mismo dolor. En muchos lugares de Andalucía se están haciendo misas para acompañar a estas familias".

El líder andaluz se ha referido a su acercamiento a las familias de algunas de las víctimas durante la misa funeral celebrada precisamente este lunes en la Catedral de Sevilla. "Cuando uno abraza a una madre y te pregunta si tienes un hijo, y te dice que no dejes de darle un beso porque quizás será el último, eso se te queda grabado. Empatizas mucho", ha subrayado.