Pide que "se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia"

La misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda, en directo: los reyes, Feijóo y cinco ministros presentes

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El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido este martes, durante la homilía en la misa por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

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Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, y de todos los que respondieron "con generosidad ante esta tragedia".

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"No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento", ha dicho con el corazón "profundamente herido" Cerro Chaves, quien ha explicado cómo el accidente de Urda ha dejado en las familias, en los pueblos y en toda la sociedad "un dolor difícil de integrar". Y se ha dirigido a los familiares que han perdido a sus seres queridos: "sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo".

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"Hay abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar", ha continuado. Ha dicho a los familiares que, aunque ninguna palabra puede sustituir la presencia de los que han perdido, y que las ausencias dejan preguntas "muy difíciles de responder", no deben sentirse solos: "no estáis solos". Y ha reclamado que no caigan "en la peor de las muertes, que es el olvido".

Que esta tragedia no haga a la sociedad más indiferente sino más humana

También se ha dirigido de una forma muy especial a los heridos, a quienes permanecen hospitalizados y a los que están afrontando intervenciones y tratamientos y les ha transmitido su afecto. Ha expresado su preocupación por el dolor que sufren, por su salud y por las heridas interiores que una experiencia tan dramática puede dejar ,y se ha referido a cómo, en medio de tanto sufrimiento, "se contempla también la grandeza de la solidaridad humana y de la caridad cristiana".

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Y ha pedido que esta tragedia no haga a la sociedad más indiferente, sino más humana. También ha destacado la presencia de los reyes en el funeral y ha recordado su presencia en Toledo pocos días después de la tragedia, cuando visitaron a los heridos en el hospital, lo que, "con su cercanía a todos", muestra que todo un pueblo se siente unido en el dolor y la esperanza. "Que esta tragedia nos haga crecer en fraternidad, en responsabilidad y en la conciencia de caminar juntos", ha concluido el arzobispo.