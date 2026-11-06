Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla"

La jueza Biedma, que procesó a David Sánchez, denuncia que el exjuez Sáenz de Tejada la siguió al volver de declarar ante Pedraz

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado como testigo el próximo 24 de noviembre a Cintia Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz a la que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada habría hablado de "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda esta citación el mencionado día, en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, a partir de las 10.15 horas de la mañana.

El nombre de Cintia Rocho se conoció a raíz de su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que, según un informe que recoge su testimonio, señaló que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causarle daño físico".

Sáenz de Tejada está siendo investigado por su presunta vinculación con la trama del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la exmilitante socialista Leire Díez.

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Los audios de la magistrada

Los audios de la declaración judicial de Biedma relatando los seguimientos a los que fue sometida se han emitido en exclusiva en el programa Código Diez, de Mediaset. La magistrada narró al instructor Santiago Pedraz cómo supo que había sufrido supuestos seguimientos y maniobras contra ella. “Yo no tengo protección. Allí, hacerme algo es muy fácil”, le confiesa al juez.

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"Yo llegaba al colegio a recoger a mi hija, y me han dicho; acaba de estar aquí tu hermano y ha preguntado que a qué hora llegas y yo no tengo hermano", señalaba la juez que manifestó al juez ante la pregunta de si se había sentido amenazada o con temor. "Yo tenía un procedimiento complicado entre manos y todo eso me ha entorpecido. Aparte de a mí, también a mi entorno". En estos momentos la jueza tiene escolta.

Los Rocho, el clan de narcotráfico de Badajoz

Respecto al clan de narcotráfico de Badajoz cuyos supuestos contactos con el exmagistrado Sáenz de Tejada, Biedma explicó ante el juez Pedraz que les conoce porque ha metido a varios en la cárcel. Biedma ha indicado a Pedraz que conocía al clan de 'Los Rocho' porque había juzgado al hijo y al hermano de Cintia, y que habían terminado entrando en prisión.

Biedma ha dicho al juez que un abogado le comunicó que Sáenz de Tejada se habría puesto en contacto con personas vinculadas a un conocido clan supuestamente vinculado al narcotráfico y asentado en la ciudad de Badajoz, 'Los Rocho', con la finalidad de actuar contra ella.

Una de las personas vinculadas a este clan habría sido Cintia Rocho, que fue quien testificó ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causar daño físico a la magistrada".

Biedma ha indicado a Pedraz que conocía al clan de 'Los Rocho' porque había juzgado al hijo y al hermano de Cintia, y que habían terminado entrando en prisión y que esta advertencia le causó alarma aunque no cambió su forma de llevar el caso de David Sánchez.

Al sentirse perseguida, pensó, según ha declarado, que Sáenz de Tejada iba a ir un paso más allá tras denunciarla. Este exjuez intentó incluso personarse en la causa de David Sánchez y Biedma lo impidió, lo que llevó a Sáenz de Tejada a publicar vídeos sobre ella en su canal de Youtube Magistrado Anticorrupción TV.

Leire Díez tenía anotado en su agenda: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano"

Biedma quiere que el magistrado investigue una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que en una publicación de prensa se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado" en Badajoz para "actuar contra la magistrada".

Pedraz no está investigando por ahora el alcance de la mencionada anotación, aunque ahora tiene sobre la mesa un nuevo informe de la UCO, donde aparece un testimonio de una mujer que se identifica como La Celsa, y que sostuvo que Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".