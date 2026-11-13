Los momentos más tensos de Jordi Wild en sus entrevistas con Pedro Sánchez, Feijóo y Ada Colau

Hoy, Jordi Wild es mucho más que un streamer, capaz de incomodar a Sánchez, a Feijoo y a Ada Colau.

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Los partidos políticos son conscientes del poder que tienen, ahora mismo, las redes sociales y algunos creadores de contenido con millones de seguidores. Por eso, por primera vez en una campaña electoral, los candidatos se sientan frente a un youtuber que comenzó comentado videojuegos y videos virales. Hoy, Jordi Wild es mucho más que un streamer, capaz de incomodar a Sánchez, a Feijoo y a Ada Colau.

El formato era nuevo para los candidatos. Una ronda de entrevistas ante el youtuber Jordi Wild marcada por el plantón de Santiago Abascal, al que se refirió Feijóo preguntado por el youtuber: "Todo el mundo sabe el formato y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que rectifica", ha señalado el líder del PP.

Sin Vox, Feijóo ha aprovechado para ir por el voto más joven, hablando incluso de su famosa foto con Marcial Dorado. "Marcial Dorado... hombre un clásico...", ha señalado cuando se le ha preguntado por él. Esa es su foto polémica, pero ha dejado claro que Pedro Sánchez tiene alguna más. "Yo lo que no tengo fotos es con prostitutas financiadas con fondos públicos".

También han abordado las pensiones, el supuesto acuerdo del abogado del PP con Koldo y la prioridad nacional, que no es otra que "cambiar a Pedro Sánchez".

Precisamente con Pedro Sánchez Jordi ha sido tajante. "Esta va a ser de las cuatro entrevistas la más dura", el anunciaba. Entre las preguntas, por qué no ha dado un paso atrás tras 8 años en el Gobierno. "Alguna vez no te digo que no lo haya pensado. Creo sinceramente que hoy España vive uno de sus mejores momentos de la democracia". La crisis de Ceuta le resultó al presidente más difícil de esquivar al igual que los accidentes ferroviarios. "No se sabe exactamente qué es lo que sucedió en ADamuz", le dijo el presidente. "Tú dices que no se hizo nada mal", le contestó Wild. "Es evidente que Jordi que se cometieron fallos", acabó reconociendo Sánchez.

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Con Ada Colau, el momento destacado ha sido por la inmigración, donde han tenido que intervenir los verificadores. Jordi Wild le dijo un dato comprobado. "Esto es dato comprobable... 9 de cada 10 detenciones por hurto en 2024 fueron extranjeros". Colau lo negó, los verificadores le dijeron la realidad, el dato era correcto.

Así arranca esta campaña. Con nuevas reglas de juego: con el protagonismo absoluto de las redes sociales.